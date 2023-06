LexisNexis Risk Solutions met en place une plateforme d'orchestration dernière génération pour contribuer à réduire les risques et la criminalité financière

LexisNexis® RiskNarrative™ permet aux experts en criminalité financière de contrôler de multiples sources d'informations afin de réaliser des changements stratégiques rapides au niveau des modèles de risque

ATLANTA, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a lancé une plateforme de gestion du cycle de vie des clients de bout en bout pour aider les entreprises à intégrer en toute simplicité des sources d'informations multiples afin de prendre de meilleures décisions en matière de risques et de créer des parcours clients plus fluides.

LexisNexis® RiskNarrative™ exploite l'automatisation et les technologies décisionnelles afin d'offrir une solution de gestion du cycle de vie de la criminalité financière avancée, configurable et accessible.

La croissance de la technologie et des plateformes numériques modifie la manière dont les clients interagissent avec les entreprises. Lors d'un contact renoué avec les entreprises, les clients s'attendent à être immédiatement reconnus sur différents canaux, tandis que les nouveaux clients souhaitent être intégrés rapidement et pouvoir effectuer des transactions directement. Cependant, cette transition numérique de l'économie mondiale offre aux criminels un nombre croissant d'opportunités pour exploiter les écosystèmes numériques sans se faire repérer.

La plateforme d'orchestration LexisNexis RiskNarrative contribue à résoudre les défis coûteux liés au cloisonnement des opérations en unifiant différents flux de travail en matière d'intégration de clients, de conformité et de risques dans une interface de programme d'application (API) unique et dans un environnement de plateforme.

Les plateformes d'orchestration fournissent un aperçu unique en temps réel du risque client pour une gestion de la criminalité financière de bout en bout plus efficace et réactive à tout moment. Les organisations peuvent accélérer leur prise de décisions en matière de risques grâce à cette vision plus globale qui intègre la connaissance de la clientèle (« Know Your Customer », KYC), la connaissance de l'entreprise (« Know Your Business », KYB), la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC), la documentation de l'identité, la biométrie comportementale et la détection accrue des fraudes.

Ce qui rend LexisNexis RiskNarrative unique :

Gestion du cycle de vie des clients de bout en bout : RiskNarrative permet aux organisations de gérer la détection des fraudes critiques, la prévention de la criminalité financière et les flux de travail de conformité depuis une seule API. Elle fournit aux équipes une vue d'ensemble complète du risque client afin de faciliter la prise de décisions plus éclairées par les entreprises, réduire les coûts de conformité et déjouer les fraudes.

RiskNarrative permet aux organisations de gérer la détection des fraudes critiques, la prévention de la criminalité financière et les flux de travail de conformité depuis une seule API. Elle fournit aux équipes une vue d'ensemble complète du risque client afin de faciliter la prise de décisions plus éclairées par les entreprises, réduire les coûts de conformité et déjouer les fraudes. Configuration sans codage : une stratégie de perfectionnement pour rester à jour face aux risques de criminalité financière et aux réglementations exige une agilité opérationnelle, mais refléter les évolutions nécessite des ressources techniques, ce qui entraîne des retards et des frais. Les utilisateurs de la plateforme RiskNarrative peuvent modifier les règles, les modèles et les fournisseurs d'application intégrés sans aucune compétence en programmation.

: une stratégie de perfectionnement pour rester à jour face aux risques de criminalité financière et aux réglementations exige une agilité opérationnelle, mais refléter les évolutions nécessite des ressources techniques, ce qui entraîne des retards et des frais. Les utilisateurs de la plateforme RiskNarrative peuvent modifier les règles, les modèles et les fournisseurs d'application intégrés sans aucune compétence en programmation. Services et applications de « drag & drop » : les entreprises peuvent se connecter à un riche écosystème de sources de données, d'ensembles de règles et de modèles d'apprentissage automatique pré-intégrés et tiers pouvant être insérés dans des parcours et des flux de travail par une simple interface de « drag & drop ».

les entreprises peuvent se connecter à un riche écosystème de sources de données, d'ensembles de règles et de modèles d'apprentissage automatique pré-intégrés et tiers pouvant être insérés dans des parcours et des flux de travail par une simple interface de « drag & drop ». Intégration facile : une gestion efficace du cycle de vie de la lutte contre la criminalité financière nécessite l'accès aux informations et services les plus performants. La plateforme RiskNarrative requiert une seule intégration pour pouvoir utiliser de multiples services. Une API REST simple et intuitive mise en œuvre par une intégration rapide et disponible en quelques jours.

« Les entreprises doivent trouver un équilibre entre la fluidité du parcours client et la menace constante de la criminalité financière et de la fraude. Les solutions numériques les aident à obtenir les informations et analyses concrètes en temps réel dont elles ont besoin pour servir leurs clients sans compromettre leurs activités », a indiqué Ryan Morrison, vice-président de la stratégie des plateformes chez LexisNexis Risk Solutions. « Une plateforme d'orchestration aide à mettre en place un échange fluide et efficace entre les fonctions de conformité, de fraude et de sécurité de l'information. Dans un monde où les risques de criminalité financière et les réglementations ne cessent d'évoluer, LexisNexis RiskNarrative offre un moteur de décision unique et unifié pour stimuler une prise de décisions de conformité extrêmement fiable et les meilleurs résultats clients. »

Apprenez-en davantage sur LexisNexis RiskNarrative, désormais utilisé par plus de 200 entreprises dans le monde.

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites LexisNexis Risk Solutions et RELX .

Interlocutrice pour les médias :

Marcy Theobald

678.694.6681

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg

SOURCE LexisNexis Risk Solutions