LexisNexis Risk Solutions oferece plataforma de orquestração de última geração para ajudar a reduzir riscos e crimes financeiros

LexisNexis® RiskNarrative™ coloca especialistas em crimes financeiros no controle de várias fontes de informação para fazer mudanças estratégicas nos modelos de risco em minutos

ATLANTA, 27 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions lançou uma plataforma de gerenciamento do ciclo de vida do cliente de ponta a ponta para ajudar as empresas a integrar facilmente várias fontes de informações para tomar as melhores decisões de risco e fornecer aos clientes uma jornada mais tranquila.

LexisNexis® RiskNarrative™ aproveita a automação e a tecnologia de tomada de decisão para fornecer uma solução sofisticada, configurável e acessível de gerenciamento do ciclo de vida do crime financeiro.

O crescimento da tecnologia e das plataformas digitais está mudando a forma como os clientes interagem com as empresas. Os clientes esperam ser reconhecidos instantaneamente em vários canais, enquanto os novos clientes desejam ser integrados rapidamente e fazer transações instantâneas. No entanto, essa transição digital na economia global também está aumentando as oportunidades para os criminosos explorarem os ecossistemas digitais e evitarem a detecção.

A plataforma de orquestração LexisNexis RiskNarrative ajuda a resolver desafios onerosos causados por operações isoladas unificando fluxos de trabalho baseados em risco, compliance e integração de vários clientes em uma única Interface de Programa de Aplicativo (API) e ambiente de plataforma.

As plataformas de orquestração oferecem uma visão única e em tempo real do risco do cliente para um gerenciamento de crimes financeiros de ponta a ponta, mais eficaz e continuamente responsivo. As organizações podem agilizar as decisões de risco por meio dessa visão mais holística que incorpora as atividades Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Negócio (KYB), Antilavagem de Dinheiro (AML), documentação de identidade, biometria comportamental e detecção aprimorada de fraudes.

O que torna a LexisNexis RiskNarrative única:

Gerenciamento de ponta a ponta do ciclo de vida do cliente: RiskNarrative permite que as organizações gerenciem detecção de fraudes críticas, prevenção de crimes financeiros e fluxos de trabalho de compliance a partir de uma única API. A plataforma fornece às equipes uma visão unificada do risco do cliente para facilitar decisões de negócios mais informadas, reduzir os custos de compliance e enganar as fraudes.

RiskNarrative permite que as organizações gerenciem detecção de fraudes críticas, prevenção de crimes financeiros e fluxos de trabalho de compliance a partir de uma única API. A plataforma fornece às equipes uma visão unificada do risco do cliente para facilitar decisões de negócios mais informadas, reduzir os custos de compliance e enganar as fraudes. Configuração sem código: a estratégia de ajuste fino para acompanhar o risco e as regulamentações de crimes financeiros exige agilidade operacional, mas refletir as mudanças requer recursos técnicos, que incorrem em atrasos e custos. Os usuários da plataforma RiskNarrative podem fazer alterações em regras, modelos e provedores de aplicativos integrados sem habilidades de programação.

a estratégia de ajuste fino para acompanhar o risco e as regulamentações de crimes financeiros exige agilidade operacional, mas refletir as mudanças requer recursos técnicos, que incorrem em atrasos e custos. Os usuários da plataforma RiskNarrative podem fazer alterações em regras, modelos e provedores de aplicativos integrados sem habilidades de programação. Serviços e aplicativos "drag and drop": as empresas podem se conectar a um rico ecossistema de fontes de dados de terceiros pré-integradas, conjuntos de regras e machine learning que podem ser incorporados em jornadas e fluxos de trabalho por meio de uma interface simples de arrastar e soltar.

as empresas podem se conectar a um rico ecossistema de fontes de dados de terceiros pré-integradas, conjuntos de regras e machine learning que podem ser incorporados em jornadas e fluxos de trabalho por meio de uma interface simples de arrastar e soltar. Integração fácil: o gerenciamento eficaz do ciclo de vida do anticrime financeiro requer acesso aos melhores insights e serviços da categoria. A plataforma RiskNarrative precisa de apenas uma integração para usar vários serviços. Uma API tranquila, fácil e intuitiva implementada permitindo integração rápida para disponibilidade em poucos dias.

"As empresas estão buscando oferecer uma jornada tranquila ao cliente com a ameaça constante de crimes financeiros e fraudes. As soluções digitais ajudam as empresas a obter insights e análises acionáveis e em tempo real necessários para atender seus clientes sem comprometer seus negócios", disse Ryan Morrison, vice-presidente de estratégia de plataforma da LexisNexis Risk Solutions. "Uma plataforma de orquestração ajuda a criar uma troca suave e eficiente entre as funções de compliance, fraude e de segurança da informação. Em um mundo onde o risco e a regulamentação do crime financeiro estão mudando constantemente, a LexisNexis RiskNarrative oferece um mecanismo de decisão simples e unificado para conduzir decisões de compliance de alta confiança e os melhores resultados para o cliente".

Saiba mais sobre LexisNexis RiskNarrative, agora utilizada por mais de 200 empresas em todo o mundo.

Sobre a LexisNexis Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e da análise avançada para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de indústrias, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX, um fornecedor global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite LexisNexis Risk Solutions e RELX.

Contato para Imprensa:

Eva Rodrigues

+55 11 99882.0969

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg

FONTE LexisNexis Risk Solutions

SOURCE LexisNexis Risk Solutions