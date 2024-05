L'exposition spéciale des peintures de la dynastie chinoise des Song s'ouvre à Paris

Présentant des œuvres issues d'une collection complète de peintures chinoises anciennes, l'exposition explore un âge d'or de l'art chinois

PARIS, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 13 mai 2024, le Palais de Chaillot à Paris est devenu le lieu d'une exposition spéciale des peintures de la dynastie chinoise des Song, qui font partie intégrante d'une collection complète de peintures chinoises anciennes. L'exposition, parrainée par le gouvernement populaire de la province du Zhejiang et co-organisée par le département provincial de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme et l'université du Zhejiang, a accueilli un public d'environ 150 invités de marque.

Parmi les participants figuraient Yi Lianhong, secrétaire du comité du parti provincial du Zhejiang et directeur du comité permanent du congrès populaire provincial ; Lu Shaye, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine en France ; Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères ; Thierry Meignen, membre du Sénat français ; Jean-Paul Bachy, ancien président du Conseil régional de Champagne-Ardenne et ancien député du Parlement français ; Tang Feifan, secrétaire adjoint du comité municipal du parti de Ningbo et maire de Ningbo, Ren Shaobo, secrétaire du comité du parti de l'université de Zhejiang, Zhu Chonglie, secrétaire du comité municipal du parti de Jinhua ; Chen Guangsheng, secrétaire du groupe de direction du parti et directeur du département provincial de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme ; Gu Jianxin, directeur général du bureau des affaires étrangères du gouvernement populaire de la province du Zhejiang ; Han Jie, directeur du département du commerce provincial ; Wang Bin, secrétaire général adjoint du comité du parti provincial ; et He Chenfan, directeur général adjoint du bureau général du comité du parti provincial.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Ren Shaobo a présenté à Marie-Lise Tsagouria, directrice de la Bibliothèque centrale nationale et de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), un ensemble complet de 'A Comprehensive Collection of Ancient Chinese Paintings'. Par la suite, Yi Lianhong, Thierry Meignen, Jean-Paul Bachy et Lu Shaye ont officiellement inauguré l'exposition. Après la cérémonie, les participants ont exploré et admiré près de 100 impressions haute définition des peintures vénérées.

L'exposition, divisée en quatre sections thématiques, capture de manière saisissante l'ère prospère, ouverte et dynamique de la dynastie Song, offrant au public français un aperçu plus approfondi du riche patrimoine de la culture traditionnelle chinoise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2415642/Zhejiang_Provincial_Department_of_Culture_and_Tourism.jpg