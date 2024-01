LG Display dévoile le plus grand écran automobile du monde pour faire progresser la mobilité future au CES 2024

SÉOUL, Corée du Sud, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- LG Display, le leader mondial de l'innovation en matière de technologies d'affichage, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera des solutions d'affichage automobile au CES 2024.

LG Display's 57-inch Pillar-to-Pillar (P2P) LCD that received a CES 2024 Innovation Award

L'écran « LCD Pillar-to-Pillar 57 pouces » couvre l'ensemble du tableau de bord, du siège du conducteur à celui du passager, et a été reconnu par la CTA (Consumer Technology Association) avec un « prix de l'innovation CES® 2024 » pour offrir de nouvelles expériences de mobilité aux passagers. Doté d'une courbure maximale de 3 500 R, il fournit diverses informations sur la conduite, les commandes de climatisation et d'autres informations sur le véhicule en un coup d'œil, tout en permettant aux passagers de profiter de divers contenus avec une réactivité tactile exceptionnelle grâce à la technologie « In-Cell Touch » exclusive de LG Display.

L'écran « OLED coulissant 32 pouces » est caché dans le plafond et peut être étendu vers le bas pour être utilisé. En outre, LG Display a également présenté l'écran « P-OLED P2P ultra-large », qui comprend les écrans « P-OLED 12,3 pouces » et « P-OLED 34 pouces », ainsi que l'immense écran « LTPS LCD 48 pouces ».

LG Display renforce sa position de leader mondial des écrans automobiles en développant son activité d'affichage automobile basée sur des technologies différenciées, telles que P-OLED, ATO et LTPS LCD, et mettra en place un système de production à deux voies pour commencer la production de masse d'écrans automobiles ultra-larges après 2025.

Dans le même temps, LG Display présentera trois voitures conceptuelles de pointe entièrement équipées d'écrans automobiles ultra-larges optimisés pour chaque étape du développement des SDV : Shift, Evolution et Beyond.

L'étape « Shift » illustre l'expansion de la taille des écrans automobiles à mesure que les véhicules utilitaires légers deviennent la norme, y compris des solutions telles que l'écran « P-OLED P2P ultra-large » et l'écran de divertissement pour les sièges arrière (RSE) sous la forme d'un écran « OLED pliable 17 pouces ».

À l'étape « Evolution », des « solutions centrées sur l'utilisateur », notamment l'écran « LTPS LCD de type pop-up 48 pouces », l'écran « OLED coulissant 18 pouces », la solution « Thin Actuator Sound » et le nouveau « Decorative Film », sont présentées.

À l'étape « Beyond », où la conduite entièrement autonome est atteinte, l'écran « P2P LCD 57 pouces » et l'écran « OLED coulissant 32 pouces » remplaceront le volant traditionnel et transformeront le véhicule d'un moyen de transport en un espace de vie personnalisé.

« Grâce à notre solide base de clients, à nos technologies inégalées, à la stabilité de l'approvisionnement et de la qualité, ainsi qu'à l'exploitation dévouée de l'usine, nous visons à créer la meilleure entreprise d'affichage automobile au monde », a déclaré Byeong-koo Kim, Senior Vice President et directeur du groupe d'affaires automobile chez LG Display.

