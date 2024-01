LG Display présente une nouvelle ère de qualité d'image OLED avec la « technologie META 2.0 » au CES 2024

SÉOUL, Corée du Sud, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- LG Display, le leader mondial de l'innovation en matière de technologies d'affichage, a annoncé qu'il dévoilerait son panneau OLED TV doté de la dernière « technologie META 2.0 » au CES 2024.

LG Display's OLED TV panel with META Technology 2.0

La technologie META 2.0 comprend un « Micro Lens Array Plus (MLA+) » doté de lentilles optimisées à l'échelle du micromètre, l'algorithme précis d'amélioration de la luminosité « META Multi Booster » et l'algorithme d'amélioration des détails de la luminosité sur toute la plage, « Detail Enhancer », qui fonctionnent ensemble pour atteindre une nouvelle luminosité maximale de 3 000 nits.

Le « Micro Lens Array Plus (MLA+) » a utilisé des données de grande ampleur au cours de l'année écoulée pour créer un angle de lentille optimisé qui émet même la lumière minimale précédemment perdue en raison de réflexions internes.

« META Multi Booster », l'algorithme exclusif d'optimisation de la luminosité de l'entreprise, analyse chaque scène dans les moindres détails pour améliorer non seulement la luminosité maximale, une force fondamentale des écrans OLED de LG Display, mais aussi la luminosité des couleurs pour une qualité d'image plus raffinée et optimisée.

En incorporant MLA+ et META Multi Booster, la technologie META 2.0 permet d'améliorer la luminosité des couleurs jusqu'à 1 500 nits, soit 114 % de plus que les OLED conventionnelles, ce qui rend les zones lumineuses plus lumineuses et les zones sombres plus sombres.

Le « Detail Enhancer » exclusif de LG Display est un algorithme d'amélioration des détails de la luminosité sur toute la plage qui garantit une expression cohérente et précise des couleurs, quels que soient les niveaux de luminosité.

En incorporant une nouvelle technique de traitement des données dans la technologie OLED « Pixel Dimming », qui contrôle précisément la lumière de 33 millions de pixels (sur la base d'un écran 8K) individuellement, Detail Enhancer permet au panneau OLED de transmettre avec précision des couleurs uniques comme prévu.

Parallèlement, LG Display a dévoilé son panneau OLED TV de 83 pouces doté de la technologie META 2.0 pour la première fois au CES 2024. Comme la demande de téléviseurs ultra-larges continue d'augmenter, la société prévoit d'appliquer la technologie META 2.0 à sa gamme de panneaux OLED TV de grande taille et ultra-larges, y compris les OLED 4K de 55, 65, 77 et 83 pouces et les OLED 8K de 77 et 88 pouces.

« La technologie META 2.0 représente l'apogée des écrans après avoir dépassé les limites et les frontières de l'OLED pour créer une harmonie parfaite entre les humains, la nature et l'environnement », a déclaré Hyeon-woo Lee, Senior Vice President et directeur de l'unité commerciale Large Display chez LG Display. « Nous allons fermement établir notre avance technologique sur le marché des panneaux TV OLED avec la dernière évolution de notre technologie META. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2312953/LG_Display_s_OLED_TV_panel_with_META_Technology_2_0.jpg