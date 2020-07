LG Innotek développe le plus petit « module Bluetooth à basse consommation » au monde

En connectant divers appareils IoT à un smartphone, les utilisateurs peuvent facilement mesurer leur glycémie, contrôler à distance les éclairages, les prises et les interrupteurs, et utiliser des écouteurs sans fil ou des prothèses auditives à courte distance.

Il convient de noter que les produits IoT équipés du module BLE de LG Innotek sont fins et compacts, mais bénéficient d'excellentes performances de communication. Grâce à sa conception de signal RF (radiofréquence) différencié, sa nouvelle technologie d'antenne et sa technologie de circuit ultra-précise, la société a pu réduire l'espace occupé par les composants tout en augmentant la distance de transmission des données.

Les appareils IoT étant de plus en plus petits et performants, le marché a des attentes plus élevées en ce qui concerne la taille et la performance des modules de communication. C'est pourquoi l'industrie suit de très près le module BLE de LG Innotek.

Amélioration des performances de communication et plus grande liberté de conception des produits IoT

En employant le module BLE de LG Innotek, les fabricants d'appareils IoT peuvent librement concevoir des produits de différentes formes et dimensions, LG Innotek ayant minimisé les dimensions et l'espace de montage du module.

Le module de LG Innotek est le plus petit au monde. Ce module mesure 6 mm de large par 4 mm de haut, soit 75 % du modèle précédent. Grâce à des technologies de traitement ultraprécises, ultrafines et à haute densité, plus de 20 composants, y compris des circuits imprimés (puces de communication), des résistances et des inducteurs, ont pu être intégrés dans un seul produit de la taille d'un grain. La technologie de conception de signal RF différencié de LG Innotek a permis de minimiser l'espace occupé par les composants afin d'éliminer les interférences de signaux.

Le module BLE de LG Innotek permet également de contrôler les appareils et de consulter les données en temps réel, même s'il y a un obstacle entre le smartphone de l'utilisateur et l'appareil IoT, car les performances de communication du module ont été augmentées de 30 % par rapport aux produits existants.

Par exemple, même lorsqu'il n'y a qu'un seul obstacle, tel qu'un mur, entre le smartphone de l'utilisateur et l'appareil IoT, d'autres modules sont susceptibles de perdre la connexion, mais le module de LG Innotek peut transmettre des données sans encombre, même en présence de multiples obstacles.

Pour ce faire, LG Innotek a mis en œuvre sa technologie exclusive d'« antenne intégrée » : l'antenne qui était auparavant installée séparément à l'extérieur du module est désormais montée à l'intérieur du module. L'antenne a notamment été conçue pour couvrir l'ensemble du module et maximiser la surface de l'antenne afin d'améliorer les performances de communication.

Accélération de l'incursion dans le marché mondial des modules de communication IoT

LG Innotek prévoit d'accélérer son incursion dans le marché mondial des modules de communication IoT en s'appuyant sur le développement de son module BLE pour l'Internet des objets.

À cette fin, LG Innotek prépare activement des activités promotionnelles en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine et à Taïwan pour les fabricants des secteurs de l'éclairage, des soins de santé, de la maison intelligente et des produits audio.

LG Innotek compte dominer rapidement le marché des modules de communication IoT en s'appuyant sur les capacités technologiques et commerciales que la société a acquises dans le domaine des modules de communication pour véhicules et appareils électroménagers, notamment en développant le premier module de communication 5G pour les automobiles au monde et en produisant des modules Wi-Fi/Bluetooth pour les appareils électroménagers.

D'après Techno System Research (TSR), une société internationale d'études de marché, la demande mondiale de modules BLE devrait passer de 980 millions d'unités en 2020 à 1 749 millions d'unités. En termes de ventes, cela représente une hausse d'environ 1,8 milliard de dollars US en 2020 (2 148 milliards de wons sud-coréens) à environ 3,3 milliards de dollars en 2024 (3 938 milliards de wons).

À propos de LG Innotek Co., Ltd.

LG Innotek est un fabricant de matériaux et de composants de pointe et une filiale du groupe LG. Les activités de l'entreprise incluent des composants de base pour les appareils mobiles, l'automobile, les écrans, les semi-conducteurs et l'Internet des objets. En outre, la société travaille en étroite collaboration avec des fabricants d'appareils mobiles, d'appareils électroménagers et d'automobiles, produisant des modules d'appareils photo, des composants électroniques automobiles, des modules de communication sans fil et des matériaux de substrat.

LG Innotek est basée à Séoul, en Corée du Sud, et dispose de filiales commerciales à Taipei, Shanghai, Tokyo, San Jose, Detroit et Chicago. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web : www.lginnotek.com

