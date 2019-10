LG Innotek dévoile le module de communications 5G pour automobile

Le premier module mondial de communications 5G pour automobile fonctionne sur une puce Qualcomm

SÉOUL, Corée du Sud, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- LG Innotek a annoncé aujourd'hui qu'elle a mis au point un module de communications pour automobile basé sur une puce Qualcomm de 5G (5e génération). La société est la première compagnie à développer un module de communications 5G pour automobile qui fasse appel à des puces Qualcomm pouvant s'adapter à des véhicules.

Le module de communications 5G pour automobile est une composante utilisant la technologie des télécommunications mobiles 5G pour activer la transmission de données entre un véhicule, une station de base cellulaire et une connexion de réseau sans fil. Ce module associe une puce de communications, une mémoire et un circuit RF (radiofréquence). Il est en général installé à l'intérieur d'un véhicule ou bien sur un appareil de communications sur le toit du véhicule.

Il est possible avec ce module de partager des informations en temps réel sur la circulation, des mesures précises de localisation, un système de V2X ('entre le véhicule et tout le reste' : communications entre véhicules et objets) avec transmission de plus grandes quantités de données. En d'autres termes, ce module assure des fonctions clés nécessaires à une conduite entièrement autonome, ne nécessitant aucune intervention du conducteur.

D'autres sociétés se sont récemment concentrées elles aussi sur la mise au point de modules de communications 5G, celui-ci représentant une composante essentielle du véhicule autonome. Les sociétés se sont en particulier engagées dans une concurrence farouche afin de développer un module fonctionnant sur la plateforme automobile 5G Qualcomm® SnapdragonTM.

Néanmoins, l'emploi de la technologie 5G dans les modules de communications pour automobiles n'a pas été facile : en effet, elle fait appel à des bandes de fréquences élevées, ceci provoquant des pertes de signal plus grandes qu'avec la LTE (technologie d'évolution à long terme des télécommunications mobiles de la 4G) et elle génère par ailleurs une chaleur élevée à cause de la transmission d'une plus grande quantité de données.

Pour résoudre ce problème, LG Innotek a utilisé sa technologie en propriété exclusive de conception de circuit de RF, qui est une technologie de très grande précision avec densité modulaire, ainsi que de nouveaux matériaux résistants à la chaleur.

Le module de communications 5G de la société présente une latence faible (inférieure ou égale à 1 ms), ce qui représente un dixième de celle du module LTE. Ceci est la raison pour laquelle les technologies 5G sont sous le feu des projecteurs dans le domaine des véhicules autonomes, car ils exigent une réponse plus immédiate aux changements dans des situations en temps réel.

Si par exemple un véhicule autonome lancé à 100 kilomètres (62 miles) à l'heure détecte un obstacle et active la fonction de freinage d'urgence, les freins avec un module LTE se déclenchent après que le véhicule a parcouru 1,4 m (4,5 pieds), mais avec le module 5G le freinage commence après un parcours de 2,8 cm (0,09 pied) parce que la latence est plus faible.

Ce module présente par ailleurs une plus grande résistance à la chaleur. Il peut résister et il ne se déforme pas facilement sous l'effet de chaleurs élevées occasionnées par le réseau 5G, ni par l'exposition directe au soleil sur le toit du véhicule. Le module utilise des matériaux plastiques nouveaux qui sont moins sensibles aux changements de température, et sa fabrication met en œuvre de nouvelles méthodes d'ingénierie dans les processus de durcissement et de revêtement.

Le module de communications 5G de LG Innotek pour véhicules est petit et mince, ses dimensions d'ensemble correspondant à la moitié d'une carte de crédit. Avec une taille de 40 mm (largeur) x 50 mm (longueur) x 3,5 mm (épaisseur), il peut facilement s'installer n'importe où à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Il rassemble à l'intérieur du module environ 480 composants, dont une puce de communications, une mémoire, un circuit RF et un système de communications C (cellulaire)-V2X.

L'installation du module est également extrêmement pratique. En raison de sa compatibilité avec les modules LTE, il suffit à l'utilisateur de remplacer le module LTE par le module 5G au même emplacement sans changer la conception du système.

Le module 5G est livré avec un logiciel optimisé pour ce module. Un autre avantage du produit est sa possibilité d'utilisation indépendamment de la région ou du type de véhicule parce qu'il suit la 3GPP Release 15, laquelle est la plus récente norme 5G du Projet de partenariat de la 3e génération (3GPP).

Une personnalité officielle de LG Innotek a commenté : « La mise au point réussie du module de communications 5G pour véhicules va accélérer chez les fabricants la commercialisation de véhicules complètement autonomes et de voitures connectées. Notre société va continuer à présenter des produits novateurs pouvant procurer aux conducteurs une expérience de conduite sûre, pratique et agréable. »

