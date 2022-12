LHH NOMMÉ LEADER DANS LE PEAK MATRIX 2023 DU GROUPE EVEREST POUR L'OUTPLACEMENT ET LA TRANSITION DE CARRIÈRE

Le rapport du secteur reconnaît LHH pour ses solutions technologiques innovantes, sa présence mondiale et ses coachs de carrière, les meilleurs de leur catégorie

NEW YORK, 17 décembre 2022 /PRNewswire/ -- LHH, le premier fournisseur mondial de solutions intégrées de gestion des talents et unité commerciale mondiale du groupe Adecco, a été nommé leader dans le rapport 2023 PEAK Matrix® du groupe Everest sur l'outplacement et la transition de carrière. Reconnu comme un « Star Performer » pour ses solutions technologiques innovantes, son expérience client et sa présence mondiale, LHH a conservé sa position de leader du marché mondial parmi ses pairs grâce à ses coachs de carrière hautement qualifiés et ses solutions de pointe, notamment son portail de mobilité professionnelle et son réseau de ressources pour les candidats.

Alors que les employés et les entreprises se préparent à une éventuelle récession et que les exigences du lieu de travail continuent d'évoluer, LHH a continué à lancer de nouveaux services et à réaliser des investissements pour offrir des expériences supérieures aux employés et aux employeurs. Grâce à ses innovations numériques, LHH propose des fonctionnalités telles que l'accompagnement professionnel numérique, l'analyse de l'offre et de la demande de main-d'œuvre, des outils d'orientation professionnelle, la création de CV basée sur l'IA, l'analyse des écarts de compétences et les micro-apprentissages pour aider les candidats à se préparer aux emplois recherchés émergents.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que les travailleurs et les demandeurs d'emploi disposent des bons outils et des bonnes ressources lorsqu'il s'agit de naviguer dans un paysage professionnel en constante évolution, ce qui est exactement ce que nous nous efforçons de fournir chaque jour chez LHH grâce à nos services de transition de carrière et de mobilité », a déclaré John Morgan, président de la transition de carrière, de la mobilité et du développement du leadership chez LHH. « Notre capacité continue à offrir des solutions sur mesure, centrées sur l'humain - y compris nos services d'outplacement numérique - nous rend indispensables lorsqu'il s'agit d'aider les gens à naviguer sur le marché de l'emploi complexe d'aujourd'hui et à trouver un travail plus rapidement. Nous ne pourrions pas être plus honorés d'être nommés « Star Performer » dans le rapport PEAK Matrix du groupe Everest, car cela consolide notre position de leader du secteur de la transition de carrière et reconnaît le travail incroyable que notre équipe mène au quotidien. »

Les évaluations PEAK Matrix du groupe Everest fournissent des analyses et des informations dont les entreprises ont besoin pour prendre des décisions de sélection critiques concernant les fournisseurs de services mondiaux, les sites, les produits et les solutions dans divers segments de marché. Le rapport de cette année reconnaît LHH comme un « Star Performer » pour les améliorations réalisées d'année en année en ce qui concerne l'impact sur le marché, la vision et les capacités au sens large.

« Depuis plus de 50 ans, LHH est reconnu comme un leader dans le secteur des solutions de talents, aidant les personnes, les équipes et les organisations à travers le monde à se préparer à ce qui vient dans le monde changeant du travail », a déclaré Gaelle de la Fosse, présidente de LHH. « Des services de transition de carrière et de mobilité qui sont reconnus ici par le groupe Everest, à notre large gamme de solutions de recrutement et de services de développement du leadership, la véritable proposition de valeur de LHH est notre capacité à travailler tout au long du parcours des talents grâce à des solutions de premier ordre, entièrement intégrées, qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients et de nos candidats. »

Au cours de la période d'examen, le groupe Everest a analysé les organisations dans le domaine de l'outplacement, en évaluant les capacités de livraison, l'expertise du marché, les innovations technologiques et l'orientation client dans le cadre du processus de sélection. LHH a été en mesure d'illustrer des années de connaissance du secteur et la capacité à fournir une excellence, une qualité et une valeur constantes à ses clients.

« Avec un portefeuille étendu et une offre de services de haut niveau, LHH a réussi à maintenir une position forte sur le marché mondial de l'outplacement et de la transition de carrière. Ses investissements stratégiques dans l'extension des fonctionnalités de sa technologie propriétaire ont permis à LHH de répondre à l'évolution des demandes des acheteurs », a déclaré Krishna Charan, directeur de pratique chez Everest Group. « Cela a contribué à positionner l'entreprise en tant que leader et Star Performer dans la PEAK Matrix® 2023 des services d'outplacement et de transition de carrière du groupe Everest. »

À propos de LHH

LHH est un fournisseur de solutions de talents intégrées qui aide les personnes, les équipes et les organisations à se préparer à l'avenir du travail. Grâce à la transition de carrière et à la mobilité, au développement du leadership et aux solutions de recrutement, nos offres de solutions intégrées nous permettent de travailler sur l'ensemble du parcours du talent pour aider les organisations et les carrières du monde entier à se préparer à l'avenir.

Avec plus de 8 000 collègues et coachs répartis dans 60 pays, LHH combine une infrastructure mondiale avec une technologie de pointe et une expertise locale pour aider plus de 15 000 organisations et près de 500 000 candidats chaque année.

LHH est une unité commerciale internationale du groupe Adecco, la première entreprise mondiale de conseil et de solutions en matière de talents, dont le siège est à Zurich, en Suisse.

