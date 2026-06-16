L'IA qui a détecté 20 000 cas de cancer au Royaume-Uni est désormais certifiée pour une utilisation sur un smartphone

DERM Zero est une première mondiale : la solution utilise une technologie de dispositif médical réglementé de classe III¹ pour fournir des évaluations autonomes de qualité clinique du cancer de la peau à partir d'un smartphone².

DERM Zero fournit une décision clinique autonome directement depuis un smartphone standard, grâce à la même IA réglementée de classe III qui est déployée depuis six ans dans les protocoles de prise en charge du cancer de la peau du NHS. DERM, la plateforme IA qui alimente DERM Zero, est utilisée dans 24 hôpitaux du NHS, a évalué plus de 230 000 patients et détecté plus de 20 000 cancers

AMSTERDAM, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- La première technologie au monde de dispositif médical réglementé, homologuée pour dépister de manière autonome le cancer de la peau à partir d'un smartphone, a été dévoilée aujourd'hui lors du salon HLTH Europe.

Skin Analytics’ DERM Zero is the first to recurve clearance to autonomously check skin lesions via a smartphone

DERM Zero est la seule solution compatible avec les smartphones à bénéficier du marquage CE de classe III1, la classification la plus élevée de l'UE pour les dispositifs médicaux. C'est le même niveau de classification que celle requise pour des dispositifs tels que les stimulateurs cardiaques. Pour les patients, cela signifie qu'un dépistage du cancer de la peau de qualité clinique peut désormais être réalisé en quelques secondes par leur prestataire de soins, en médecine générale, en pharmacie ou dans des structures de santé locales, le tout sans rendez-vous à l'hôpital ni équipement spécialisé.

Développé par Skin Analytics, DERM Zero s'appuie sur six années d'utilisation dans le cadre de protocoles cliniques au sein de 24 hôpitaux du NHS, où DERM a examiné plus de 230 000 patients et identifié plus de 20 000 cancers. Son efficacité a été prouvée de manière indépendante comme étant au moins équivalente à celle d'un examen dermatologique en personne³.

Contrairement aux applications existantes de contrôle cutané, DERM Zero offre une assurance de niveau dermatologique sans nécessiter de deuxième examen par un clinicien. Les lésions cutanées sans gravité sont clairement identifiées comme telles, tandis que les lésions suspectes sont signalées pour un examen médical.

Reconnue pour réaliser l'évaluation urgente de lésions suspectes de cancer de la peau, une sur neuf en Angleterre⁴, Skin Analytics a constitué un vaste corpus de données issues de la pratique clinique, où chaque cancer détecté est validé par histopathologie, la référence en matière diagnostic de cancer.

Grâce à sa nouvelle autorisation réglementaire de classe III¹, DERM Zero permet de prendre des décisions cliniques de manière autonomes à partir d'un simple smartphone. Concrètement, cela signifie que les mêmes décisions autonomes que DERM prend au sein du NHS sont désormais accessibles sans dermoscope ni rendez-vous à l'hôpital.

Pour les patients, cela élimine le principal obstacle à la détection précoce, observation qui détermine le plus souvent la survie face au cancer de la peau. Faire examiner sa peau implique souvent de s'absenter du travail, de consulter un médecin généraliste et d'attendre des semaines pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. DERM Zero est la première technologie de classe III autorisée à fournir une évaluation de niveau clinique à partir d'un smartphone standard¹ aussi rapidement qu'il en faut pour prendre une photo.

Elle offre à Skin Analytics et à ses partenaires les bases nécessaires pour concevoir de nouveaux modèles de soins centrés sur le patient, et non sur l'équipement, la clinique ou l'attente.

Le cancer de la peau est l'un des cancers les plus courants en Europe et l'un de ceux dont l'incidence augmente le plus rapidement. Le cancer de la peau hormis les mélanomes est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué, avec plus d'un million de nouveaux cas recensés chaque année en Europe. Le mélanome, la forme la plus mortelle, touche plus de 100 000 Européens chaque année et son incidence est en hausse dans presque toutes les tranches d'âge⁵. Il s'agit d'une maladie agressive, mais dont le taux de survie est très élevé lorsqu'elle est détectée à un stade précoce. Jusqu'à présent, obtenir un examen clinique impliquait d'attendre un rendez-vous chez un spécialiste, souvent après des semaines ou des mois d'attente. DERM Zero élimine la plupart de ces obstacles. Un examen de dépistage du cancer de la peau qui nécessitait auparavant un instrument spécialisé et une visite à un spécialiste peut désormais être effectué en quelques secondes.

Neil Daly, fondateur et CEO de Skin Analytics, explique : « En six ans, avec des centaines de milliers de patients et des dizaines de milliers de cas de cancer, Skin Analytics a aidé ses partenaires à offrir de meilleurs soins contre le cancer de la peau. DERM Zero s'appuie sur ces acquis et permet de repenser la manière dont les patients accèdent aux soins avec nos partenaires. En permettant à des centaines de millions de smartphones à travers l'UE d'effectuer des évaluations cliniques de qualité pour le cancer de la peau, nous pouvons changer radicalement l'accès des patients aux soins et nous pensons améliorer considérablement la détection précoce. »

« Nous mettons en place de nouveaux modèles de soins avec des partenaires à travers l'Europe. C'est un tournant décisif : l'évaluation du cancer de la peau deviendra aussi courante que la réalisation d'un ECG sur une montre connectée pour détecter une fibrillation auriculaire. Nous envisageons un monde où personne ne meurt du cancer de la peau, et c'est ainsi que nous y parviendrons. »

Le Dr Alexandra Kemp, dermatologue consultante et directrice clinique du service d'oncologie à l'hôpital d'Amersham, qui fait partie du Buckinghamshire Hospitals NHS Trust, ajoute : « En tant que dermatologue consultante, j'ai examiné des milliers de lésions cutanées à la recherche d'un éventuel cancer de la peau. Depuis que nous avons intégré DERM dans notre protocole de prise en charge du cancer de la peau, cela a eu un impact considérable sur notre capacité clinique et a véritablement amélioré l'efficacité des soins que nous pouvons prodiguer. En matière de cancer de la peau, nous savons qu'un diagnostic précoce est synonyme de meilleurs résultats. Le fait que cette technologie soit disponible sur un smartphone, sans nécessiter d'équipement spécialisé, ouvre d'énormes possibilités pour élargir l'accès des patients et permettre un diagnostic plus précoce. »

Skin Analytics collabore avec des partenaires européens afin de rendre DERM Zero disponible à partir de juin 2026.

DERM Zero a été dévoilé lors du salon HLTH Europe à Amsterdam le 16 juin 2026.

Comment fonctionne Derm Zero

Derm Zero s'appuie sur DERM, un système d'intelligence artificielle entrainé pendant plus de dix ans à partir d'un vaste ensemble de données d'images de cancers de la peau, comprenant des cancers courants, des lésions précancéreuses et des lésions bénignes. Grâce à la reconnaissance de formes, il identifie des caractéristiques qui peuvent ne pas être visibles à l'œil nu. Les utilisateurs prennent une photo en gros plan d'un grain de beauté via l'application. En quelques secondes, DERM Zero rend une décision clinique : aucune action supplémentaire n'est nécessaire ou bien alors, il est conseillé une orientation vers le parcours de soins spécialisé du prestataire pour une évaluation et un traitement.

À propos de Skin Analytics :

Skin Analytics a été fondée en 2012 par Neil Daly dans le but d'aider davantage de personnes à survivre au cancer de la peau. L'entreprise a commencé à proposer des services de télédermatologie en 2015 et est utilisée par 24 hôpitaux du NHS depuis 2020. La plateforme DERM de Skin Analytics a examiné plus de 230 000 patients du NHS et détecté plus de 20 000 cancers. La surveillance post-commercialisation a montré que DERM détecte 98 % des cancers6. DERM est la première et la seule IA de classe III portant le marquage CE en tant que dispositif médical pour la détection du cancer de la peau. DERM permet de prendre en charge de manière autonome jusqu'à 40 % des cas urgents de suspicion de cancer de la peau. Pour plus d'information : https://skin-analytics.com/

1 DERM est un dispositif de classe III portant le marquage CE conformément au règlement européen MDR 2017/745. Certification délivrée par Scarlet NB B.V., numéro d'organisme notifié 3022

2 Compatible avec 33 smartphones dont : iPhone 17, 17 Pro and Pro Max; iPhone 16, 16 Plus, Pro, Pro Max and 16e; iPhone 15, 15 Plus, Pro, Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, Pro and Pro Max; iPhone 13 Pro, Pro Max; iPhone 11. Galaxy A54, A55, A56, A25, A26, S23, S23 Ultra, S24 Plus, S24 Ultra, S25, S25 Plus, S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7.

3DERM Performance study. Démontre que le système DERM offre des performances au moins équivalentes à celles d'un examen en face à face réalisé par un dermatologue chez les patients et permet de traiter de manière autonome 40 % des cas urgents orientés vers un dermatologue en raison d'une suspicion de cancer de la peau

4 D'après les données internes communiquées, par rapport à l'étude NHS England Cancer waiting times October 2023,

5 European Cancer Information System (ECIS), Non-melanoma skin cancer figures: Melanoma figures

6 Les données de surveillance post-commercialisation de Skin Analytics montrent un taux de détection des cancers de 98%