LianLian Pay participe à la Paris Retail Week 2019 et à l'E-Commerce de Paris Expo

HANGZHOU, Chine, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- L'E-Commerce 2019 de Paris a eu lieu à Paris Expo Porte de Versailles du 24 au 26 septembre. L'E-Commerce Paris représente l'une des plus grandes expositions mondiales du commerce électronique, où sont invitées de nombreuses sociétés de commerce en ligne parmi les plus grandes du monde entier. LianLian Pay, société de premier plan mondial dans la technologie financière (FinTech) et 4e plus grand prestataire de services de paiements mobiles en Chine a participé à ce salon pour y partager l'expérience et les performances de la Société dans la facilitation du développement de commerce électronique sur les voies de paiement.

LianLian Pay a mis au point pour le secteur du commerce électronique une solution de paiement répondant à tous les problèmes pour les marchands, avec un système complet de paiement pour plateformes de commerce en ligne. LianLian Pay a lancé une solution à guichet unique pour le paiement au-delà des frontières, ceci aidant les sociétés chinoises du commerce électronique transnational à atteindre le but de « l'orientation mondiale des marchandises » grâce à des services sûrs, efficaces et pratiques.

À l'heure actuelle, son service de collecte international procure une vitesse de règlement en tête de l'industrie et prend en charge 17 plateformes mondiales de commerce en ligne notamment Amazon, eBay, Wish, Shopee, Mercado Libre, Noon et Meesho, avec transactions en dollars US, euros, livres britanniques, dollars canadiens, dollars australiens, yens, roupies, dollars singapouriens, dirhams des Émirats arabes unis et dollars de Hong Kong.

LianLian Pay procure également aux détaillants des solutions de financement à faible coût et proposera à l'avenir une plus large gamme de services afin de soutenir les marchands chinois dans la croissance de leurs recettes transfrontalières.

SOURCE LianLian Pay