Lidl lance des cartes-cadeaux dans près de 1600 supermarchés en France, en collaboration avec le spécialiste des cartes cadeaux epay

GENNEVILLIERS, France, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lidl France s'associe à epay, le spécialiste leader des cartes prépayées et cartes-cadeaux, pour proposer une nouvelle gamme de produits dans ses 1600 supermarchés français. L'enseigne élargit son offre avec des cartes-cadeaux et des recharges prépayées de grandes marques de jeux vidéo et de divertissement. Cette collaboration permet à Lidl d'enrichir l'expérience client et de répondre à une demande croissante pour ce type de produits. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une série de lancements dans différents pays et fait partie d'un partenariat plus large entre Lidl et epay, déjà actif sur plusieurs pays européens.

Avec une présence nationale et une solide réputation pour ses produits abordables et de qualité, Lidl France sert chaque semaine des millions de clients. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, les clients de toute la France pourront désormais acheter facilement des cartes-cadeaux pour des plateformes de jeux, de streaming, de shopping ou de voyage, directement lors de leurs passage en caisse. Une manière simple et pratique de faire le lien entre lieu de vente physique et digital.

Apporter des grandes marques aux caisses

Le lancement comprend une sélection des dix produits prépayés les plus vendus, parmi lesquels Les cartes cadeaux PlayStation, Nintendo, PaysafeCard ou encore EVERYWISH. Toutes les cartes seront positionnées aux caisses, ce qui les rendra très visibles et facilement accessibles.

« Notre priorité est d'apporter toujours plus de valeur et de praticité à nos clients, à travers des offres adaptées à leurs besoins », a déclaré Théau DESMEDT, directeur des achats chez Lidl France. « Avec epay comme partenaire, nous pouvons proposer une large sélection de produits prépayés dématérialisés, issus de marques reconnues, répondant ainsi à la demande croissante de recharges de contenu et de cartes-cadeaux directement en point de vente au moment du passage en caisse. »

epay poursuit son expansion en France avec Lidl et renforce son leadership sur le marché du prépayé

epay est le principal acteur de la distribution de cartes-cadeaux physiques et recharges dématérialisées en France. Avec un réseau de près de 30 000 points de vente, plus de 40 partenaires distributeurs et plus de 50 marques locales et internationales, epay offre une couverture nationale étendue. En intégrant le vaste réseau de supermarchés de Lidl, epay renforce sa présence et rend encore plus accessible les produits prépayés dématérialisés dans le quotidien des consommateurs.

« Avec ce lancement chez Lidl en France, epay est fier d'étendre son infrastructure de cartes-cadeaux prépayées à travers l'un des réseaux de distribution les plus fiables d'Europe », a déclaré Amélie Dupuy, Directrice produits & business development chez epay France. « Cette étape permet aux clients d'avoir un véritable accès au choix de recharges de contenu et de cartes-cadeaux au moment du passage en caisse, tout en montrant comment epay accélère l'innovation dans le commerce numérique du secteur de la vente au détail physique. »

Ce partenariat reflète l'engagement d'epay à fournir des solutions prépayées évolutives, sécurisées et adaptées au secteur du commerce de détail, grâce à des collaborations stratégiques à l'échelle internationale.

Découvrez-en davantage sur epay en France sur le site : https://www.epaydigital.fr/

Vue d'ensemble mondiale : https://epayworldwide.com/

À propos de Lidl France

Plus qu'un supermarché, Lidl est devenue en 36 ans une marque partenaire du quotidien des Français. Avec sa signature « Lidl, ça vaut le coup », l'enseigne affirme son engagement en faveur du pouvoir d'achat et de la responsabilité sociale et environnementale. Acteur majeur de la distribution, Lidl compte aujourd'hui 1 600 supermarchés et 46 000 collaborateurs en France. Son offre repose sur un assortiment sélectionné, composé à près de 90 % de marques de distributeur, garantissant un prix unique sur tout le territoire et le meilleur rapport qualité-prix.

À propos d'epay

epay, division d'Euronet, est un acteur mondial majeur dans le domaine des solutions de paiement et des produits prépayés. Présente dans 65 pays, l'entreprise a développé un réseau de distribution physique étendu, permettant à plus de 1 000 marques partenaires de commercialiser leurs cartes cadeaux et recharges prépayées via les canaux du commerce traditionnel, du e-commerce et du m-commerce. Grâce à son infrastructure technologique complète, epay accompagne ses partenaires dans l'émission, la gestion et la distribution de solutions de paiement innovantes, tout en facilitant l'accès des consommateurs à ces services dans leur quotidien.

epay en France: https://www.epaydigital.fr/

