LifeScan nomme Ty Lee à la tête du marketing

Lee était tout récemment directeur général adjoint du développement de la clientèle chez Johnson & Johnson Vision, Surgical Vision, Inc. et Vision Care, Inc. Il a auparavant passé la plus grande partie de sa carrière chez Johnson & Johnson Diabetes Care (JJDCC), tout dernièrement comme directeur général adjoint pour les Amériques ; à ce poste, il avait pour responsabilité le succès année après année de la totalité du portefeuille de produits associés au diabète. LifeScan avait fait partie de JJDCC jusqu'à sa transformation en société indépendante en octobre 2018.

« Le dévouement de Ty aux soins centrés sur le patient est sans pareil, » a souligné Val Asbury, présidente-directrice générale de LifeScan. « Sa passion, son état d'esprit de tout premier ordre et son long palmarès de succès, en particulier ici à LifeScan en font la personne idéale pour diriger notre équipe mondiale du marketing au moment où nous proposons d'autres innovations pour les patients, avec une extension de nos affaires et de l'assistance à nos produits et services existants. Nous sommes plus que comblés qu'il soit revenu chez LifeScan pour constituer un élément essentiel de notre passionnant avenir. »

En tant que directeur du marketing, Lee va diriger une équipe de commercialisation à l'échelle mondiale, de bout en bout, vouée à traduire les besoins des consommateurs en un vivier de produits axés sur le client et à réussir le lancement de nouveaux produits et services destinés au diabète et aux maladies chroniques. « Je sais ce que LifeScan et la marque OneTouch® signifient pour les millions de gens souffrant du diabète et pour ceux qui les aident dans leurs soins, » a commenté Lee. « Je suis enthousiaste à la perspective de prendre part à ce nouvel épisode et de contribuer à apporter de nouvelles solutions à encore plus de personnes dans le monde entier. »

À propos de LifeScan

Avec la vision de créer un monde sans limites pour ceux qui sont atteints de diabète, LifeScan est un leader mondial de la surveillance de la glycémie : plus de 20 millions de personnes dans le monde entier dépendent des produits de la marque OneTouch pour les aider à gérer leur diabète. LifeScan fait preuve depuis plus de 35 années d'un engagement inébranlable envers une amélioration de la qualité de vie des personnes diabétiques avec la mise au point de produits se définissant par simplicité, précision et confiance. Pour en savoir plus, visitez www.LifeScan.com et www.OneTouch.com.

