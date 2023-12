Lightspeed LA dévoile le premier jeu du studio : Last Sentinel, nouvelle expérience AAA en monde ouvert dans un Tokyo futuriste

Le studio est dirigé par le vétéran de l'industrie Steve C. Martin, mieux connu pour son travail sur les séries Grand Theft Auto et Red Dead Redemption

IRVINE, Californie, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Lightspeed LA , une division de LightSpeed Studios, studio de développement de jeux vidéo international avec des équipes dans le monde entier, spécialisé dans la création de titres AAA à monde ouvert, est fier de dévoiler son premier jeu : Last Sentinel . Last Sentinel met en scène le protagoniste Hiromi Shoda et se déroule dans un monde futuriste centré sur ce qu'il reste de Tokyo, au Japon. Doté d'un environnement, d'un casting, d'un récit et d'une expérience de jeu uniques, Last Sentinel est imprégné de l'histoire écrite, graphique et théâtrale de la science-fiction dystopique.

Lightspeed LA est le studio émergent dirigé par Steve C. Martin, un vétéran de l'industrie qui compte plus de 25 ans d'expérience dans la création de jeux révolutionnaires et la direction d'équipes internationales diversifiées. Martin est connu pour son travail sur des titres acclamés par la critique et très vendus, comme Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 1 et 2, Need for Speed : Underground 1+2 et Bully. L'équipe de Lightspeed LA est un groupe de développement international fort d'une expérience et d'une expertise approfondies qui a notamment travaillé sur des titres AAA de premier plan tels que The Last of Us, Jedi : Fallen Order, Uncharted, Grand Theft Auto et God of War.

« Last Sentinel est notre premier titre extrêmement ambitieux et met en valeur la vision de Lightspeed LA qui consiste à donner la priorité à l'expérience et à l'immersion du joueur avant tout », a déclaré Steve C. Martin, directeur général de Lightspeed LA. Lightspeed LA se concentre sur une approche dirigée par les développeurs qui favorise la créativité et offre un art narratif original et interactif tout en tirant parti de nos nombreuses ressources, de notre vaste expérience et de nos installations de pointe pour créer les expériences les plus riches et les plus gratifiantes pour nos joueurs. »

« LightSpeed Studios est fier de soutenir Lightspeed LA, le studio de développement de jeux AAA fonctionnant indépendamment dans notre modèle coordonné à l'échelle mondiale, dans l'élaboration de Last Sentinel, notre nouveau jeu AAA à monde ouvert passionnant, a déclaré Jerry Chen, président de LightSpeed Studios. L'expérience profondément développée apportée par Last Sentinel reflète notre engagement à repousser les limites de l'innovation dans l'industrie du jeu qui captivera les amateurs de jeux dans le monde entier. »

À propos de Lightspeed LA

Lightspeed LA est un studio de développement de classe mondiale spécialisé dans la construction de jeux à monde ouvert qui mettent l'accent sur un monde vivant ambitieux, un gameplay sophistiqué axé sur les joueurs et une narration mature et réfléchie. Le studio cherche à créer des jeux engageants, provocateurs et émouvants tout en s'efforçant de promouvoir un lieu de travail diversifié et inclusif, et de respecter à tout prix une philosophie qui consiste à garantir l'environnement le plus créatif et durable pour tous ses employés. Situé à Irvine, en Californie, Lightspeed LA est un studio phare de LightSpeed Studios, un groupe international de développement de jeux dont les équipes se situent dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site https://lightspeed.la/en

À propos de LightSpeed Studios

LightSpeed Studios est un leader mondial de développement de jeux avec des équipes en Chine, aux États-Unis, à Singapour, au Canada, au Royaume-Uni, en France, au Japon, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande et aux Émirats arabes unis. LightSpeed Studios a créé plus de 50 jeux sur plusieurs plateformes et genres pour plus de 4 milliards d'utilisateurs enregistrés. LightSpeed Studios est composé de joueurs passionnés qui font progresser l'art et la science du développement de jeux grâce à de grandes histoires, un gameplay exceptionnel et une technologie de pointe. Nous avons pour mission d'offrir des expériences de nouvelle génération aux joueurs qui veulent en profiter n'importe où, n'importe quand et sur plusieurs genres et appareils.

Pour en savoir plus sur LightSpeed Studios, consultez www.lightspeed-studios.com et suivez-nous sur Twitter , Facebook et YouTube .