Ligne Roset, éditeur français de mobilier contemporain haut de gamme, s'engage à acheter à MycoWorks une partie de sa capacité de production de Reishi™

Après plusieurs mois de recherche et de développement, Reishi™ est fin prêt à habiller les modèles complexes et iconiques du catalogue Ligne Roset

UNION, Caroline du Sud, le 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ligne Roset, éditeur français de mobilier haut de gamme connu pour ses modèles iconiques comme le Togo, s'engage à acheter une part importante de la capacité de production de Reishi™, un biomatériau de luxe issu de l'unité de production à grande échelle de MycoWorks. À la suite de l'inauguration de sa nouvelle usine de 1 200 m2 (emprise au sol) en octobre, MycoWorks est pour la première fois en mesure de proposer à une clientèle de luxe de gros volumes de Reishi™, une montée en capacité que le secteur du luxe attendait impatiemment pour pouvoir intégrer Reishi™ dans ses collections. Pour Ligne Roset, les volumes fournis seront utilisés pour commencer à décliner et à fabriquer les produits des collections Ligne Roset. La marque pourra ainsi intégrer pour la première fois Reishi™ dans la conception de ses produits en vue d'une mise sur le marché prochaine. Cette annonce intervient après plusieurs mois de tests menés sur la mise en œuvre de Reishi™ dans les produits du catalogue Ligne Roset, alors que la direction avait déjà exprimé son fort intérêt pour cette nouvelle technologie mise au point par MycoWorks.

Protégé par plus de 80 brevets, Fine Mycelium™ est un procédé propriétaire qui permet de guider le développement des cellules de mycélium de manière à former des structures cellulaires imbriquées, pour une solidité et une durabilité incomparables. Véritable révolution dans la science des matériaux, la gestion des chaînes d'approvisionnement et la recherche biotechnologique, Fine Mycelium désigne à la fois le procédé propriétaire mis au point par MycoWorks et une nouvelle typologie de matières destinées aux secteurs de la mode, de la chaussure, de l'automobile et de la décoration, et proposées exclusivement par MycoWorks. Produit sur mesure, Fine Mycelium™ est personnalisable à la fois en termes d'épaisseur, de poids et de propriétés mécaniques, offrant ainsi un degré de maîtrise inédit pour un matériau naturel. Reishi™, produit phare issu de cette technologie, est un biomatériau doté d'un toucher, d'une solidité et d'une durabilité incomparables, que seul égale le cuir de veau, la référence sur le marché.

Engagé dans le secteur industriel français en faveur de la préservation de l'environnement, Ligne Roset signe, avec cette réservation d'importants volumes du nouveau produit signature haut de gamme de MycoWorks, son entrée dans une nouvelle ère de design durable. En août dernier, l'éditeur avait déjà annoncé son intention d'introduire dans la fabrication de ses produits de nouveaux matériaux à plus faible impact, à l'instar de Reishi™. Ce faisant, Ligne Roset prend une part active dans la révolution des matériaux qui touche actuellement les entreprises patrimoniales françaises, à la recherche des solutions les plus responsables pour élargir leur catalogue produits tout en préservant leur savoir-faire d'excellence. C'est donc tout naturellement que Ligne Roset et MycoWorks, deux entreprises dont la culture est ancrée dans l'innovation et l'artisanat, se sont associées.

« L'attention portée au choix de matériaux de première qualité, aussi vertueux que possible pour l'humain et pour l'environnement, est inscrite dans la philosophie de l'entreprise et de notre famille depuis des générations, déclare Antoine Roset, Directeur général de Ligne Roset. Notre partenariat avec MycoWorks représente la continuité de notre engagement pour un développement éthique et durable, toujours dans le respect de la belle facture qui a fait notre réputation, grâce au pari de l'innovation et le parti pris de repenser l'héritage du design Made in France ».

Pour MycoWorks, le partenariat avec Ligne Roset a permis à l'entreprise de biotechnologie d'affiner sa technologie propriétaire, Fine Mycelium™, pour l'adapter à de nouvelles applications. Le secteur de l'ameublement et de l'aménagement représente en effet environ 10 % du marché mondial des cuirs naturels et synthétiques. Dans l'objectif de perfectionner Reishi™ pour répondre aux exigences des marchés de l'ameublement et de la sellerie haut de gamme, l'entreprise a dû travailler sur la souplesse, la solidité et la durabilité de la matière, afin de garantir sa résistance à l'usure, tout en conservant son toucher luxueux.

« MycoWorks est ravi de s'associer à Ligne Roset dans cette démarche visant à introduire de nouvelles innovations dans le secteur de l'ameublement, et de proposer un produit, Reishi™, qui réponde aux engagements de Ligne Roset en matière d'excellence et de durabilité. L'ouverture de notre unité de production à grande échelle à Union, en Caroline du Sud, au printemps dernier nous permettra de mener à bien ce projet et donnera bientôt au plus grand nombre la possibilité de profiter chez eux de cette prouesse d'innovation, grâce à des produits Ligne Roset fabriqués à partir de Reishi™ », explique Fred Martel, Sénior Vice-Président des ventes chez MycoWorks.

À propos de MycoWorks

En 2013, Philip Ross et Sophia Wang co-fondent MycoWorks, une entreprise de biomatériaux implantée à San Francisco, avec la volonté de proposer au monde de nouveaux matériaux élaborés à partir de mycélium. La technologie brevetée Fine Mycelium™, procédé innovant de fabrication mis au point par MycoWorks qui représente une véritable percée dans la science des matériaux, guide le développement des cellules de mycélium de manière à former des structures cellulaires imbriquées offrant une esthétique, un toucher, une solidité et une durabilité incomparables. Produit phare de l'entreprise, Reishi™ est une nouvelle catégorie de matériau destinée aux plus grandes marques de luxe internationales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mycoworks.com.

À propos de Ligne Roset

Réputée pour ses brillantes collaborations avec des personnalités établies comme des jeunes pousses du design contemporain, Ligne Roset® propose à ses clients un art de vivre complet, mêlant audace et esthétique, au travers de ses collections de mobilier, accessoires, luminaires, tapis, textiles et autres objets complémentaires. Le parti pris d'une fabrication internalisée permet à Ligne Roset de maîtriser rigoureusement l'intégralité du processus de création de ses produits et de maintenir ainsi les plus hauts standards de production.

Animé par une croyance profonde dans le design dont témoigne sa démarche d'investissement et d'innovation, Ligne Roset a su se développer, passant d'une petite maison d'édition française à une grande entreprise multinationale à la tête de plusieurs usines et d'un siège social en France, avec plus de 200 magasins Ligne Roset et 1 000 distributeurs dans le monde. La société reste sous contrôle familial depuis sa création en 1860. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ligne-roset.com.

