MycoWorks, leader en biomatériaux, crée une installation interactive de mycélium en collaboration avec la marque YUME YUME

À travers cette exposition, présentée au célèbre Stedelijk Museum d'Amsterdam en décembre 2023 et janvier 2024, la société de biotechnologie renoue avec ses racines artistiques.

AMSTERDAM, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Basée à San Francisco, MycoWorks, à l'origine de Reishi™, premier biomatériau du genre, a co-créé une installation interactive avec le collectif d'éco-designers YUME YUME au Stedelijk Museum d'Amsterdam. L'exposition, baptisée #16 Descent into Fungal, promet une expérience multisensorielle unique témoignant de la maîtrise humaine du mycélium, la partie végétative des champignons qui constitue aussi la ressource naturelle la plus prolifique. Conçue au cours des 18 derniers mois par Eva Korsten, directrice créative de YUME YUME, et Xavier Gallego, directeur créatif de MycoWorks, l'installation sera ouverte du 30 novembre 2023 au 25 janvier 2024.

« MycoWorks a pour vocation de collaborer avec d'autres chefs de file créatifs qui maîtrisent leur art, pour repousser les limites de la technologie Fine Mycelium™, en explorant de nouvelles voies en matière de design, à l'intérieur même de la matière », indique Xavier Gallego. « YUME YUME, grâce à sa curiosité et à sa créativité à l'égard de Reishi™, a fait des découvertes inattendues. Après plusieurs expérimentations, nous avons finalement utilisé le dos des feuilles de Reishi™, ce qui ouvre des possibilités inédites et montre que nous n'avons pas encore exploité tout le potentiel du procédé Fine Mycelium™. Nous sommes convaincus que cette installation au Stedelijk Museum incitera d'autres artistes à renouer avec la nature, à l'observer et à imaginer des créations à partir des merveilles qu'ils auront trouvées. »

Fort de sa renommée internationale, le Stedelijk Museum organise des expositions avant-gardistes qui invitent à la réflexion et rassemblent des pionniers dans les domaines du design et de l'art moderne et contemporain. #16 Descent into Fungal s'intéresse à l'avenir des champignons et à la manière dont les humains le matérialisent. Ce projet à plusieurs dimensions comprend plusieurs installations, dont une œuvre d'art vivante réalisée en mycélium qui évoluera tout au long de l'exposition et en fonction des visiteurs, ainsi que des expositions d' Andrey Shental , de Milena Anna Bouma et de Don Yaw Kwaning . C'est à leurs côtés que YUME YUME inaugurera sa première tenue intégrale réalisée en Reishi™. En clin d'œil aux modèles les plus appréciés de la marque, cet ensemble se compose du trench Grown by Nature , des bottes Fisherman signatures ainsi que du chapeau Mushroom . Si ces trois pièces en Reishi™ ont été initialement confectionnées pour l'exposition, l'intérêt suscité par cette collaboration pourrait bien aboutir à la création d'une collection complète en Reishi™.

« Cette collaboration avec MycoWorks s'est révélée incroyable sur le plan créatif, mais a surtout transcendé nos valeurs. Les matières naturelles ont un pouvoir infini. Chez YUME YUME, nous avons été impressionnés par le mycélium et son potentiel pour l'avenir des matériaux. L'intelligence de cet organisme vivant est fascinante, et on ne peut s'empêcher de penser à ses innombrables applications dans le secteur de la mode », annonce Eva Korsten, directrice créative de YUME YUME. « En confectionnant des créations entièrement en Reishi™, nous traçons un avenir nouveau pour la mode et offrant une visibilité totale à la beauté naturelle du mycélium. Je me réjouis de présenter ces modèles en Reishi™ au Buro Stedelijk, pour montrer aux visiteurs le résultat de nos recherches, et, je l'espère, prouver que la mode dispose à présent d'un large choix de matières. »

Reishi™ est le premier biomatériau de luxe basé sur la technologie révolutionnaire Fine Mycelium™ de MycoWorks, qui contrôle la croissance du mycélium pour que ses filaments s'entremêlent jusqu'à former des matières naturelles à la performance et à la qualité esthétique inégalées. Les qualités exemplaires de Reishi™ en matière de toucher, de drapé, de force et de durabilité sont le fruit d'innombrables cycles de recherche et de perfectionnement. C'est grâce à des partenariats révolutionnaires parmi les meilleurs experts en matériaux au monde chez MycoWorks et les artisans chevronnés issus d'éminentes Maisons de luxe et tanneries européennes que Reishi™ a pu atteindre une telle qualité, auparavant hors de portée pour les alternatives au cuir. Sans produits chimiques, biodégradable, produit quasiment sans plastique et actuellement la matière naturelle la plus rare du marché, Reishi™ est un matériau unique. En octobre, MycoWorks a inauguré son usine de plus de 12 000 m² en Caroline du Sud dans le but de produire Reishi™ à grande échelle pour sa clientèle de luxe et en vue de collaborer avec des designers prometteurs, à l'instar de YUME YUME.

Ayant été utilisé dans le cadre de projets sur mesure tels que A Fruit Bowl d' Heron Preston ou encore la capsule Mycelium de Deadwood Studios , Reishi™ est le tout dernier matériau en vogue. Il a été découvert par les cofondateurs pionniers de MycoWorks non pas en laboratoire, mais grâce à la biofabrication, une pratique sculpturale qui consiste à produire des œuvres à partir d'organismes vivants tel que le mycélium. Il a ensuite été perfectionné grâce à la science, la biotechnologie et le savoir-faire traditionnel de nos tanneries partenaires. L'installation #16 Descent Into Fungal imaginée avec YUME YUME au Stedelijk Museum marque donc une nouvelle collaboration de MycoWorks avec les talents de demain, portée par Xavier Gallego, son directeur créatif.

À propos de Buro Stedelijk

Buro Stedelijk est un espace artistique hybride qui célèbre la communauté et incite à l'expérimentation et à l'art exploratoire. En tant qu'observatoire décentralisé, il est à l'écoute des besoins de la communauté et promeut l'expression artistique. En favorisant la collaboration entre artistes, communautés et institutions, Buro Stedelijk vise à ouvrir de nouvelles perspectives et à faire participer activement la société. Un lieu où curateurs, artistes et autres créateurs ont la liberté de produire et de présenter leurs œuvres inédites pour donner un nouveau souffle à Amsterdam.

À propos de YUME YUME

Sur fond d'audace et d'authenticité, ce collectif imagine des créations à la fois uniques et fonctionnelles. Tout en rivalisant d'originalité avec des silhouettes convexes singulières, la marque s'engage à apporter une valeur ajoutée en misant sur la performance et en utilisant des matériaux innovants dès la conception. La marque a été fondée en 2020 par Eva Korsten et Dave Hendriks et prône une certaine liberté d'expression en proposant des pièces qui permettent d'assumer sa singularité et de s'affranchir de toute contrainte. Les chaussures et vêtements de prêt-à-porter YUME YUME sont disponibles à l'international auprès de revendeurs comme SSENSE, LN-CC, 10 Corso Como ou encore LuisaViaRoma.

À propos de MycoWorks

Fondée en 2013 par Philip Ross et Sophia Wang, MycoWorks est une société établie à San Francisco spécialisée dans la création de matériaux à base de mycélium. Elle a mis au point une technologie brevetée baptisée Fine Mycelium™, un procédé de production avancé qui permet de développer un matériau innovant reconnu pour ses qualités esthétiques, son toucher, sa durabilité et sa résistance en contrôlant la croissance du mycélium permettant à ses filaments de s'entremêler entre eux. Son produit phare, Reishi™, séduit particulièrement les plus grandes marques de luxe au monde. Pour en savoir plus, consultez le site mycoworks.com.

