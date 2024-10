Limonar de Santomera augmente ses exportations vers la France de 24 % et atteint un chiffre d'affaires de 58 millions d'euros en 2023-24

LA COOPÉRATIVE MURCIENNE CONSACRE 430 HECTARES À LA PRODUCTION D'AGRUMES BIOLOGIQUES

• L'entreprise a augmenté ses effectifs de 50 % et a produit 63 000 tonnes d'agrumes, dont 23 000 tonnes d'agrumes biologiques.

• Les ventes en Allemagne (+142 %), aux Pays-Bas (+70 %) et en Espagne (+37 %) ont également augmenté de manière exponentielle.

MURCIE, Espagne, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Limonar de Santomera poursuit sa croissance et est la coopérative leader en Espagne dans la production et la commercialisation de citrons et autres agrumes et une référence européenne dans le secteur agricole. Les agrumes « produits à Santomera » sont consommés à l'échelle internationale, car l'entreprise exporte dans toute l'Union européenne et a une forte pénétration sur le marché français, avec une croissance de 24 % au cours de la période 2023-2024. En outre, les ventes en Allemagne (+142 %), aux Pays-Bas (+70 %) et en Espagne (+37 %) ont également augmenté de manière exponentielle.

LIMONAR DE SANTOMERA is the leading cooperative in Spain in the production and marketing of lemons

Cette année, l'entreprise a augmenté sa production de 55 % et a réalisé un chiffre d'affaires de 58 millions d'euros. Elle dispose de 1 300 hectares de cultures, soit 25 % de plus que la saison précédente, et exporte dans toute l'Europe. La saison dernière, Limonar de Santomera a réussi à produire 63 000 tonnes d'agrumes conventionnels et biologiques. L'Espagne est le premier producteur d'agrumes de l'Union européenne (UE) et le sixième au monde, avec une valeur d'exportation moyenne de 3 100 millions d'euros par saison.

La coopérative, qui compte 600 employés, a pour objectif d'être pionnière dans la production d'agrumes biologiques, qui représentent 40 % de sa production. Ils consacrent 430 hectares à leur culture, qui comprend tous les types d'agrumes, adaptés à chaque pays, marché et goût.

Le directeur général de Limonar de Santomera, Antonio José Moreno, a souligné que « les agrumes sont utiles pour prévenir les maladies cardiovasculaires et améliorer la fonction circulatoire, en plus d'apporter des vitamines, d'éliminer les toxines et d'être un puissant bactéricide, et l'OMS recommande d'en consommer régulièrement ».

De Santomera au monde

Limonar de Santomera est très attaché la durabilité environnementale, sociale et économique et met l'accent sur une consommation consciente et responsable et sur une production utilisant des processus contrôlés et centralisés.

À l'occasion de la foire « Fruit Attraction », Limonar de Santomera a mené une campagne intitulée « Mejor con limón. Mejor de Santomera » (Meilleur avec du citron, du citron de Santomera), avec laquelle il cherche à promouvoir l'origine des citrons. En outre, l'entreprise entend démontrer son impact dans toute l'Union européenne, en particulier sur le marché allemand, et sa croissance dans la production d'agrumes conventionnels et biologiques.

À propos de Limonar de Santomera

Limonar de Santomera est une coopérative fondée en 1982 dans la ville de Santomera (région de Murcie), qui réunit des petites et moyennes entreprises productrices de citrons et autres agrumes afin d'être compétitives sur un marché mondialisé. Limonar de Santomera exporte vers plus de 20 pays, dont la plupart des pays d'Europe et d'autres pays du monde. Ils produisent des agrumes de qualité supérieure soumis à des contrôles phytosanitaires rigoureux.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2528573/Limonar_de_Santomera.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2528572/Limonar_de_Santomera_Logo.jpg