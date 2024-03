L'IMS met au point les premiers ordinateurs quantiques « à atomes froids (neutres) » du Japon : Nouvelle collaboration avec 10 partenaires industriels en vue de la commercialisation

OKAZAKI, Japon, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- L'Institute for Molecular Science (ci-après « l'IMS »), National Institutes of Natural Sciences, a mis en place une « Plateforme de préparation à la commercialisation (PF) » pour accélérer le développement de nouveaux ordinateurs quantiques, sur la base des résultats obtenus par un groupe de recherche dirigé par le professeur Kenji Ohmori. Le lancement de la PF a été rendu possible grâce à la collaboration de 10 partenaires industriels, dont des entreprises et des institutions financières.

Les 10 partenaires qui ont rejoint la PF comprennent (classés par ordre alphabétique) : blueqat Inc., Development Bank of Japan Inc., Fujitsu Limited, Groovenauts, Inc., Hamamatsu Photonics K.K., Hitachi, Ltd., et NEC Corporation.

Une fois la PF en place, l'IMS tirera parti de l'expertise des entreprises participantes et cherchera à obtenir des conseils et du soutien sur les questions liées à la commercialisation, telles que les processus de création d'une startup, le développement d'ordinateurs quantiques produits au niveau national, et les efforts de R&D visant à permettre l'application pratique des ordinateurs quantiques et de leurs services associés. Il prévoit de lancer une startup d'ici la fin de l'exercice 2024 et de commencer le développement d'ordinateurs quantiques « à atome froid (neutre) ».

Contexte

Une concurrence féroce est en cours à l'échelle mondiale pour le développement d'ordinateurs quantiques selon diverses modalités. Toutefois, il reste un certain nombre de problèmes à résoudre pour s'assurer que ces ordinateurs puissent être utilisés de façon pratique ; ces problèmes comprennent la nécessité d'élargir l'échelle de ces ordinateurs et la capacité de prendre des mesures contre les erreurs qui peuvent se produire pendant le calcul. Ces dernières années, la modalité « atome froid (neutre) », qui utilise des atomes individuels comme qubits, a attiré l'attention de l'industrie, des universités et des gouvernements du monde entier en tant que nouvelle méthode révolutionnaire pour surmonter ces problèmes. Une autre caractéristique de l'atome froid (neutre) est qu'il fonctionne à température ambiante et ne nécessite pas de réfrigérateurs, qui sont nécessaires pour les qubits supraconducteurs et les qubits en silicium.

Le groupe Ohmori de l'IMS est à la pointe du développement des ordinateurs quantiques à atomes froids (neutres). Le groupe dispose d'un certain nombre d'avantages technologiques et de cœurs de compétences (*1), notamment des « pinces optiques » et des technologies de microscopie permettant de contrôler un grand nombre de qubits de haute qualité sur une surface plane, et des « portes à deux qubits ultra-rapides » qui utilisent un laser ultrarapide pour créer une intrication quantique entre deux qubits en seulement 6,5 nanosecondes. En particulier, les portes à deux qubits représentent une technologie de base importante qui permet la vitesse de calcul extraordinaire des ordinateurs quantiques. En 2022, les portes à deux qubits ultrarapides développées par le groupe Ohmori ont réalisé une innovation disruptive qui accélère les portes à deux qubits de la méthode classique à atome froid (neutre) de deux ordres de grandeur en une seule fois.

En tirant parti de ces avancées techniques et des cœurs de compétences du groupe Ohmori, l'IMS accélérera le développement et la commercialisation d'ordinateurs quantiques en collaboration avec ses partenaires industriels.

Première démonstration mondiale de la suprématie quantique à l'aide d'ordinateurs quantiques supraconducteurs en 2019 (*2)

Le professeur John Martinis, de l'université de Californie à Santa Barbara, a livré ce message :

« Le professeur Kenji Ohmori et son équipe ont récemment réalisé une percée majeure pour surmonter la faiblesse de la méthode de l'atome neutre en utilisant des lasers ultrarapides pour accélérer considérablement sa porte de deux qubits de deux ordres de grandeur. Leurs pinces optiques et leur technologie de microscopie pour manipuler les qubits atomiques individuels sont également exceptionnelles. L'équipe est donc un candidat extrêmement prometteur pour la réalisation d'un ordinateur quantique pratique dans un avenir proche. J'aimerais participer activement et contribuer à l'application pratique et à la commercialisation de leur ordinateur quantique en mettant à profit mon expérience. »

Yuki Takemori, directeur général du bureau de promotion de l'innovation du département de la planification et de la coordination des activités au sein de la Development Bank of Japan Inc. Et

directeur général du projet PF, s'est également exprimé :

« Après l'éclatement de la bulle économique, l'économie japonaise a passé les "3 décennies perdues" sans aucun indice sur la poursuite de sa croissance. Je pense que l'informatique quantique sera une technologie qui apportera une évolution révolutionnaire à l'humanité, à l'instar de l'Internet et de l'intelligence artificielle (IA). Elle deviendra une industrie extrêmement importante pour le Japon, jouant le rôle de catalyseur de son développement et de ses progrès. Les capacités technologiques du professeur Kenji Ohmori et de son équipe sont un trésor mondial et un atout pour la relance de l'économie japonaise. Je suis convaincu que ce projet prendra de l'ampleur. »

Le professeur Kenji Ohmori de l'Institute for Molecular Science, a déclaré :

« Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour le soutien apporté par des entreprises aussi éminentes au développement de notre ordinateur quantique à atomes froids (atomes neutres). Bien que nous ayons une confiance absolue dans notre technologie de base, le développement d'ordinateurs quantiques pratiques nécessite l'intégration d'une variété de "technologies habilitantes", y compris l'électronique conventionnelle, les logiciels, l'ingénierie des systèmes et l'architecture. Avec le lancement de cette plateforme de commercialisation, nous renforcerons davantage nos efforts de développement et nous travaillerons ardemment pour créer un ordinateur quantique qui puisse contribuer à notre société dès que possible. »

Notes :

(*1) Cœur de compétence : une capacité déterminante qui distingue une entreprise de ses concurrents.

(*2) Suprématie quantique : démonstration de l'avantage d'un ordinateur quantique par rapport aux ordinateurs classiques, y compris les superordinateurs, pour traiter à des vitesses inégalées des calculs qui prendraient traditionnellement beaucoup de temps.