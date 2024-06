L'initiative EUCOTTON : produits en coton 100 % européen et durable

L' Europe représente 2 % de la production mondiale de coton, mais reste néanmoins dans le peloton de tête des exportateurs mondiaux en raison de la grande qualité et de la popularité du produit.

Des dizaines de milliers de familles en Grèce et en Espagne, où se concentre 100 % de la production européenne de coton, dépendent du revenu du coton, un secteur qui s'est engagé à dans une démarche de durabilité sociale et environnementale.

Promue par l'Alliance européenne du coton (ECA), l'initiative EUCOTTON rassemble le secteur européen du coton pour garantir la qualité et la traçabilité complète de la fibre, tout en mettant en avant leurs efforts considérables en matière d'environnement : de l'utilisation de graines sans OGM à l'utilisation responsable de l'eau .

MADRID, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- Il y a quelques semaines, des dizaines de milliers d'agriculteurs en Europe se sont consacrés à l'ensemencement des graines non-OGM de coton européen. Ces agriculteurs appartiennent à un secteur qui ne représente qu'un faible pourcentage de la production mondiale de coton (2 %), mais qui reste dans le peloton de tête des exportateurs mondiaux en raison de la grande qualité et de la popularité du produit.

cotton fields

En outre, ce secteur fait de plus en plus parler de lui pour son engagement en faveur d'un avenir durable, avec des initiatives telles que EUCOTTON, qui illustrent les efforts du secteur européen du coton en matière de durabilité environnementale et sociale.

EUCOTTON, une initiative promue par l'Alliance européenne du coton (ECA), regroupe l'ensemble de la chaîne du coton en Europe, afin de garantir la qualité et la traçabilité de la fibre. Alors que les consommateurs exigent des marques des produits plus durables, avec des chaînes d'approvisionnement plus courtes et des valeurs sociales solides, le coton européen apporte une réponse aux industries du textile et de la mode en quête de matières premières durables. C'est d'abord une activité traditionnelle pour des communautés entières en Grèce et en Espagne, les deux pays où se concentre la totalité de la production européenne de coton, fournissant depuis des décennies des emplois de qualité et des opportunités économiques à des milliers de travailleurs hautement qualifiés.

En particulier, le secteur européen du coton fournit des emplois de qualité à plus de 50 000 familles en Grèce et en Espagne et crée 100 000 autres emplois dans les secteurs connexes de la fabrication et de l'exportation. Les exportations européennes de coton s'élèvent à plus de 700 millions d'euros, ce qui les place au 6e rang mondial.

En outre, le secteur du coton en Europe prend des mesures importantes en faveur d'une agriculture plus durable. C'est l'une des rares cultures de coton au monde qui utilise des graines 100 % non OGM, tandis que ses producteurs adoptent des pratiques de lutte intégrée contre les parasites afin de réduire l'utilisation des pesticides et utilisent des méthodes de surveillance de l'eau pour une utilisation réglementée et durable de l'eau. L'ensemble du cycle de production est contrôlé par des critères stricts de contrôle de la qualité fixés par l'Union européenne, ce qui permet de sauvegarder les processus pour un produit respectueux de l'environnement. Enfin, la proximité des zones de production et de transformation du coton avec les marques européennes réduit l'empreinte carbone des produits finaux pour le consommateur.

Pour en savoir plus, consultez le site : eucotton.eu

À PROPOS DE L'ALLIANCE EUROPEENNE DU COTON

L'Alliance européenne du coton (ECA) est une association européenne formée à travers la collaboration active des producteurs de coton et des associations industrielles des pays producteurs européens. Les membres fondateurs de l'Alliance sont les organisations interprofessionnelles, l'industrie et les associations de fabricants en Grèce et en Espagne, qui représentent 100 % du secteur du coton en Europe.

La campagne EUCOTTON est animée par l'ECA dans le but d'accroître la visibilité du coton européen et de faire connaître ses caractéristiques de durabilité et de qualité dans plusieurs marchés cibles européens. Campagne cofinancée par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n° 1144/2014 - Enjoy it's from Europe.

Pour en savoir plus, consultez le site : eucotton.eu .