L'INSEAD célèbre 50 ans de présence des femmes à la tête de l'excellence académique

Cette initiative a été lancée dans le cadre de l'année de célébration de l'iW50, une campagne qui marque le 50ème anniversaire des premières femmes diplômées du programme MBA de l'INSEAD. Pour chaque année d'action et de progrès vers la parité, chacune de ces 50 femmes universitaires de l'INSEAD partagera l'idée-clé résumant l'essence de sa recherche de pointe.

Laurence Capron, doyen de la faculté de l'INSEAD et professeure de stratégie, déclare : « Ces 50 femmes reflètent le cœur et l'âme de l'environnement académique de l'INSEAD : une diversité de la recherche et des méthodes d'enseignement, sans courant de pensée prédominant. Elles se concentrent sur ce qui importe le plus : la rigueur et l'impact sur le management en tant que pratique et discipline. Nous sommes fiers de célébrer leurs réalisations et leur leadership avisé."

Ces femmes vont au-delà des limites de leurs disciplines et savent discerner des domaines de la littérature académique et de la pratique des affaires qui peuvent répondre à certains des problèmes les plus pressants auxquels font face les entreprises. Beaucoup d'entre elles sont également des pionnières dans l'application de méthodes d'apprentissage innovantes.

Voici un éventail de grandes idées proposées par des professeures de l'INSEAD :

Annet Aris (Stratégie) : Dans un monde de plus en plus numérique, les conseils d'administration devront se concentrer davantage sur la compréhension des clients et la création d'une valeur supérieure.

En vivant et travaillant dans plusieurs pays, les cosmopolites nomades doivent faire face à un éventail complexe de défis et d'opportunités.

Les entreprises qui diversifient leurs stratégies de croissance durent plus longtemps que celles qui utilisent uniquement les fusions et acquisitions.

Les femmes devraient apprendre des hommes et puiser dans leurs réseaux.

Les dispositions anti-OPA réduisent la valeur de l'entreprise et ne donnent pas de force de négociation supplémentaire aux dirigeants pour obtenir un prix plus élevé dans la négociation du rachat.

L'affirmation de soi, quand elle s'appuie sur une réflexion sur ses valeurs personnelles, peut éliminer les écarts hommes-femmes dans la performance des étudiants en commerce.

Les préjugés culturels les plus répandus ont une influence sur l'évaluation des entreprises familiales par les analystes financiers.

Le succès durable ne vient pas d'une lutte contre ses concurrents mais de la création de nouveaux segments inexploités et mûrs pour la croissance, ce que nous appelons les « océans bleus ».

Décoder la façon dont les individus pensent, dirigent et font exécuter les décisions dans les différentes parties du monde est le plus grand défi de management des prochaines décennies.

Mettre une étiquette de haut-potentiel sur quelqu'un peut nuire à son développement.

Mettre une étiquette de haut-potentiel sur quelqu'un peut nuire à son développement. Hilke Plassmann (Marketing) : Le marketing change la façon dont les produits et les services sont perçus par le cerveau.

Pour en savoir plus sur '50 ans, 50 femmes, 50 idées', veuillez-vous rendre sur www.inse.ad/50.

Le point d'orgue de la campagne iW50 sera le Sommet iW50, qui se tiendra sur le campus de l'INSEAD à Fontainebleau le 29 juin 2018. Ce Sommet sera l'occasion de conférences et de tables rondes animées par d'éminents professeurs ou d'anciens étudiants, des séances en petits groupes qui aborderont des questions essentielles dans le domaine de la parité entre les sexes ; des ateliers sur le mentorat et le coaching ; et des discussions encadrées pour encourager l'échange d'idées.

Pour en savoir plus et vous inscrire à cet événement, veuillez-vous rendre sur https://www.insead.edu/events/iw50-summit.

