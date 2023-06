L'Institut de formation Paul Pyronnet Institut annonce le déploiement de ses stages d'été en Savoie, à Pralognan-la-Vanoise Plus de 200 stagiaires attendus à cette occasion, du 11 juillet au 21 août 2023

LYON, France, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Du 11 juillet jusqu'au 21 août, et ce depuis 20 ans, Paul Pyronnet Institut organise ses stages d'été en Savoie.

Les stagiaires pourront ainsi profiter d'une expérience unique au cœur des magnifiques paysages savoyards en compagnie d'un Maître renommé en Programmation Neuro-Linguistique (PNL) pour une immersion totale et une expérience étonnante dans l'univers du développement personnel et de la réussite.

En associant sa méthode innovante à l'environnement inspirant de la Savoie, Paul Pyronnet Institut offre à tous ses stagiaires une opportunité exceptionnelle d'apprentissage et de croissance afin de révéler tout leur potentiel.

Les stages d'été de Paul Pyronnet Institut accueilleront cet été plus de 200 stagiaires, provenant d'horizons divers et animés par la volonté commune d'améliorer leurs compétences, de surmonter les obstacles et d'atteindre leurs objectifs les plus ambitieux, qu'ils soient personnels ou professionnels.

Ces stages, d'une durée allant de 3 à 10 jours, auront lieu à Pralognan-la-Vanoise.

Les participants bénéficieront d'un programme intensif et interactif comprenant des ateliers, des conférences, des exercices pratiques et des sessions de coaching individuel, le tout guidé par Paul Pyronnet lui-même.

Les stagiaires auront alors l'opportunité d'échanger des idées, de partager leurs expériences personnelles et de développer un réseau solide propice à des collaborations fructueuses et favoriser ainsi leur développement futur.

Les inscriptions pour les stages d'été sont ouvertes à tous les publics, professionnels et amateurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet :

https://paulpyronnetinstitut.com/

A propos

Paul Pyronnet Institut est dirigé par Paul Pyronnet, maître renommé de la PNL. Fort de plus de 40 ans d'expérience et ayant formé 18000 stagiaires, Paul Pyronnet s'engage pleinement dans l'optimisation de la communication, la transformation des vies et l'épanouissement personnel. L'Institut s'est donné pour mission d'éveiller, d'inspirer et de rendre accessible les outils de la PNL à des millions d'individus postés aux quatre coins de la planète. Nous visons à les accompagner et les soutenir tout au long de leur vie dans le développement de leur plein potentiel pour qu'ils puissent s'offrir le bonheur et le succès qu'ils désirent.

Contact presse

Islam BELALA

Responsable des relations presse et de la communication

+33 7 66 01 26 94

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2097896/Paul_Pyronnet_Institut_Logo.jpg

SOURCE Paul Pyronnet Institut