L'International Society on Thrombosis and Haemostasis annonce que Paris sera la ville hôte du congrès de 2026

Des milliers d'experts mondiaux dans le domaine de la thrombose et de l'hémostase se réuniront à Paris Expo Porte de Versailles.

CHAPEL HILL, Caroline du Nord, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- L'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) annonce que son congrès 2026 se tiendra à Paris, en France, du 11 au 15 juillet 2026.

Le congrès ISTH 2026 réunira les plus grands experts mondiaux de la thrombose, de l'hémostase et de la biologie vasculaire pour discuter des nouvelles recherches et des applications cliniques destinées à améliorer les soins aux patients.

Le congrès se tiendra à l'adresse Paris Expo Porte de Versailles, un lieu ultramoderne qui garantit une expérience sans faille aux participants. S'appuyant sur le succès des réunions précédentes, l'ISTH 2026 devrait accueillir plus de 6 000 participants à Paris, dont des cliniciens, des scientifiques, des chercheurs et d'autres professionnels de la santé de premier plan venus de plus de 100 pays.

« Le congrès ISTH 2026 à Paris sera une occasion unique de rassembler la communauté de la thrombose et de l'hémostase dans une ville qui incarne la créativité et le progrès », déclare le président de l'ISTH, le docteur Pantep Angchaisuksiri. « Nous nous réjouissons à la perspective de promouvoir la mission de l'ISTH, qui est de faire progresser la compréhension, la prévention, le diagnostic et le traitement des conditions liées à la thrombose et à l'hémostase. Ensemble, nous cherchons à optimiser les résultats pour les patients tout en célébrant notre passion commune pour la science et l'innovation. »

Le comité de planification du congrès annuel de l'ISTH 2026 (ACPC) guide le développement des composantes cliniques, translationnelles et de sciences fondamentales du congrès. Il est dirigé par le président de l'ACPC, le docteur Walter Ageno, d'Italie.

« Paris est depuis longtemps un centre d'excellence et de progrès scientifiques, ce qui en fait un cadre exceptionnel pour le congrès de l'ISTH 2026 », déclare M. Ageno. « Les participants au congrès bénéficieront d'un programme scientifique leur permettant d'améliorer leurs connaissances et d'apprendre les dernières avancées scientifiques, ainsi que d'une grande exposition technique présentant les derniers diagnostics et thérapeutiques. En outre, nous sommes ravis d'offrir aux participants la possibilité de promouvoir leur carrière en nouant des contacts avec des collègues et des mentors ».

Les congrès de l'ISTH sont réputés pour présenter des recherches révolutionnaires, favoriser les avancées cliniques et faciliter les discussions interdisciplinaires qui façonnent l'avenir du traitement des affections liées à la thrombose et à l'hémostase dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur le congrès ISTH 2026, consultez le site www.isth.org.

À propos de l'ISTH :

Fondée en 1969, l'ISTH est la principale organisation professionnelle médicale et scientifique internationale dédiée à l'avancement de la compréhension, de la prévention, du diagnostic et du traitement des conditions liées à la thrombose et à l'hémostase. La communauté des membres professionnels de l'ISTH comprend plus de 7 000 cliniciens, chercheurs et éducateurs qui travaillent ensemble pour améliorer la vie des patients dans plus de 120 pays à travers le monde. Parmi ses activités et initiatives très appréciées figurent des programmes d'éducation et de normalisation, des activités de recherche, des réunions et des congrès, des publications évaluées par des pairs, des comités d'experts et la Journée mondiale de la thrombose, le 13 octobre. Pour en savoir plus, consultez le site www.isth.org.

