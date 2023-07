L'International Wine Challenge 2023 récompense les vins et les vignerons de l'année

LONDRES, 5 juillet 2023 /PRNewswire/ -- L' International Wine Challenge , le concours international de vins le plus rigoureux, le plus impartial et le plus influent au monde, a dévoilé la liste des vins les mieux notés dans le cadre de l'édition 2023, et les noms des cinq vignerons de l'année.

Emilien Boutillat, Sparkling Winemaker of the Year 2023

À l'issue d'une série de dégustations intensives « à l'aveugle » par un panel international d'experts, des vins produits dans neuf pays différents ont obtenu une place sur la liste hautement sélective, qui comprend les lauréats des trophées internationaux (vins considérés comme le meilleur spécimen de cette variété) ainsi que les cinq « Champions » du concours (l'ultime distinction réservée aux vins considérés comme les meilleurs de leur catégorie).

La France remporte trois prix Champion

La France se distingue cette année en remportant plus de médailles que n'importe quel autre pays.

· Le Chambertin Grand Cru Rouge d'Edouard Delaunay a été obtenu le prix Champion dans la catégorie des vins rouges. Cette distinction s'ajoute aux quatre trophées déjà remportés par le vin.

· Le lauréat du trophée des vins blancs français, Michel Tissot & Fils' Château-Chalon Vin Jaune 2015 a obtenu le prix Champion pour la catégorie des vins blancs, une première pour le Jura.

· Emilien Boutillat, de Rare Champagne, a été nommé vigneron de l'année dans la catégorie des vins mousseux. Impressionnant les juges par son « nez séduisant, avec des arômes de pâtisseries fraîches, de crumble aux pommes et de citrons de Sorrente », son Rare Millésime 2008 a été nommé Champion des vins mousseux.

L'Espagne brille grâce à son xérès

La réputation de l'Espagne pour ses vins fortifiés de classe mondiale n'a fait qu'être renforcée lors du concours de cette année.

· Bodegas Fernando De Castilla a obtenu le prix Champion dans la catégorie des vins fortifiés avec l'Oloroso Singular.

· En outre, Jerez-Sherry, Marcos Alguacil, Bodegas Osborne, a été nommé vigneron de l'année dans la catégorie des vins fortifiés, après avoir reçu 12 médailles ainsi que le trophée Amontillado pour son xérès Amontillado en Rama La Honda, que les juges ont décrit comme ayant « des arômes de noix grillées, de pistaches et de noisettes enrobées de chocolat ».

Le sauvignon blanc autrichien occupe la première place

L'Autriche a eu un énorme succès avec des victoires dans les catégories sauvignon blanc, riesling et vigneron de l'année dans la catégorie des vins moelleux.

· Weingut Schneeberger a remporté le trophée international du sauvignon blanc pour la deuxième fois avec son sauvignon blanc Kittenberg Südsteiermark 2021.

· Winzer Krems Eg a remporté le trophée international du riesling pour son Kremser Kreuzberg Riesling Kremstal Dac Reserve 2021 que les juges ont décrit comme « intense en safran, avec des notes de fleurs blanches et une acidité qui met l'eau à la bouche ».

· Le vigneron Hans Tschida, d'Angerhof Tschida, a également remporté le prix de vigneron de l'année dans la catégorie des vins moelleux pour la troisième année consécutive. C'est aussi la neuvième fois qu'il remporte ce prix depuis 2010.

Un producteur anglais remporte le prix du nouveau venu

Le producteur de vin anglais Lympstone Manor Estate a remporté le trophée très convoité du meilleur nouveau vin (première année de production) pour son Triassic Pinot Noir 2020, prouvant ainsi que l'Angleterre peut rivaliser avec le reste du monde en matière de production de vin rouge.

Jamie Goode, coprésident de l'IWC a commenté : « Comme tous les vins inscrits au concours sont jugés à l'aveugle, il est impossible de prédire quels vins obtiendront la meilleure note. Il est formidable de voir l'Autriche battre les poids lourds de la production de sauvignon blanc en se classant à la première place »

Meilleurs vins - International Wine Challenge 2023 :

France Rare Champagne Millésime 2008 Champion IWC 2023 pour la catégorie des vins mousseux - Trophée Daniel Thibault, trophée du champagne, trophée du champagne millésimé classique France Edouard Delaunay Chambertin Grand Cru Rouge 2020 Champion IWC 2023 pour la catégorie des vins rouges, trophée international du pinot noir, trophée des vins rouges français, trophée du chambertin, trophée du bourgogne France Michel Tissot & Fils Château-Chalon Vin Jaune 2015 Champion IWC 2023 pour la catégorie des vins blancs, trophée des vins blancs français, trophée des vins blancs du Jura Allemagne Weingut Hans Wirsching Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling Trockenbeerenauslese 2021 Champion IWC 2023 pour la catégorie des vins moelleux - Trophée Alois Kracher, trophée des vins moelleux allemands Espagne Bodegas Fernando De Castilla Oloroso Singular Champion IWC 2023 pour la catégorie des vins fortifiés - Trophée Manuel Lozano, trophée des xérès, trophée de l'oloroso Argentine Huentala Calizo Carmin Block 3 2020 Trophée international du malbec, trophée des vins rouges argentins, trophée du malbec de Mendoza Australie Paragon Wine Estates Riddoch The Pastoralist Coonawarra Cabernet Sauvignon 2021 Trophée international du cabernet sauvignon, trophée du cabernet sauvignon australien Autriche Winzer Krems Eg Kremser Kreuzberg Riesling Kremstal Dac Reserve 2021 Trophée international du riesling, trophée des vins blancs autrichiens, trophée du riesling autrichien Autriche Weingut Schneeberger Sauvignon Blanc Kittenberg Südsteiermark 2021 Trophée international du sauvignon blanc, trophée du sauvignon blanc autrichien Nouvelle-Zélande Giesen Single Vineyard Clayvin Syrah 2021 Trophée international de la syrah, trophée des vins rouges néo-zélandais, trophée de la syrah néo-zélandaise Afrique du Sud Paul Cluver Seven Flags Chardonnay 2021 Trophée international du chardonnay, trophée du développement durable, trophée des vins blancs sud-africains Angleterre Lympstone Manor Estate Triassic Pinot Noir 2020 Meilleur nouveau vin (première année de production), trophée des vins rouges anglais

Vignerons de l'année ICW 2023 :

France Catégorie des vins mousseux Emilien Boutillat, Rare Champagne Chili Catégorie des vins rouges Rafael Urrejola, Viña Undurraga Nouvelle-Zélande Catégorie des vins blancs Natalie Christensen, Yealands Wine Group Autriche Catégorie des vins moelleux Hans Tschida, Angerhof Tschida Espagne Catégorie des vins fortifiés Marcos Alguacil, Bodegas Osborne

La liste complète des lauréats de l'International Wine Challenge 2023, publiée le 4 juillet, peut être consultée ici .

