L'Irlande accueillera la 28e Conférence mondiale de TCI

CHIHUAHUA, Mexique, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Avec la conclusion de la 27e conférence mondiale du réseau TCI, qui s'est tenue à Chihuahua, dans le nord du Mexique, l'Irlande a reçu le bâton pour accueillir la réunion mondiale des clusters en 2025.

Lors de la cérémonie de passation à l'Irlande, John Hobbs, de l'université technologique de Munster, en Irlande, a exprimé son enthousiasme pour la prochaine conférence mondiale des clusters, en référence aux groupes de sociétés qui partagent des objectifs et des ressources.

« Nous sommes très heureux d'accueillir la prochaine conférence en Irlande. Les clusters se sont avérés être un instrument clé dans la transformation de nos économies, et en 2025, nous espérons renforcer davantage les alliances que nous avons construites ici à Chihuahua », a indiqué M. Hobbs, qui est également membre du réseau TCI.

M. Hobbs a souligné que Chihuahua était un modèle d'organisation de clusters pour stimuler le développement économique dans diverses industries et une plateforme pour le partage des meilleures pratiques.

« Ce que nous avons vu à Chihuahua est un exemple clair de la façon dont les clusters peuvent catalyser le changement. Cette conférence a été une plateforme extraordinaire pour le partage des bonnes pratiques, et nous nous réjouissons de poursuivre le dialogue », a-t-il indiqué.

La présidente sortante du réseau TCI, Merete Daniel Nielsen, a également souligné les possibilités de développement et la discussion sur des sujets d'avenir essentiels, tels que la collaboration mondiale, l'intelligence artificielle et la relocalisation des chaînes d'approvisionnement, ou nearshoring, entre autres.

Elle a également salué l'État de Chihuahua, dans le nord du Mexique, pour son organisation et les synergies réalisées entre les secteurs privé et public.

« Je ne sais pas par où commencer ou finir, car cet État est vraiment un bon exemple de ce que les clusters peuvent accomplir. Sans la collaboration des institutions et des gestionnaires de clusters, le niveau et la qualité de ce que nous avons vu ici n'auraient pas été possibles. Chihuahua est un cas de bonne pratique dont nous pouvons tous être fiers », a-t-elle indiqué.

Mme Nielsen est revenue sur son expérience à la tête du réseau TCI, soulignant que son départ en tant que présidente met en évidence le potentiel de ces initiatives en matière de développement économique et industriel.

« Il s'agit de mon dernier passage de témoin, puisque j'ai été présidente du réseau TCI pendant six ans. Je garderai cette place dans mon cœur, car, pour moi, elle témoigne du pouvoir des clusters et de la transition qu'ils représentent », a-t-elle fait remarquer.

« Pour la première fois dans TCI, nous avons maintenant deux pays qui collaborent à l'organisation de la prochaine conférence. Nous sommes impatients d'accueillir tout le monde en Irlande », a-t-elle enfin souligné.