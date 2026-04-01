LITFINCON annonce ses débuts en Europe : La série de conférences sur le financement des litiges se déroule à Amsterdam

Un sommet de deux jours au Rosewood Amsterdam, les 7 et 8 octobre 2026, réunira les principaux bailleurs de fonds, cabinets d'avocats, avocats généraux et investisseurs institutionnels du monde entier.

AMSTERDAM, 1er avril 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON, la série de conférences mondiales sur le financement des litiges créée par Silstone Capital, a annoncé aujourd'hui le lancement de LITFINCON Europe, un sommet de deux jours réunissant la communauté de financement des litiges la plus influente au monde à Amsterdam les 7 et 8 octobre 2026. L'événement se tiendra au Rosewood Amsterdam, l'un des hôtels de luxe les plus prestigieux de la ville, et marquera l'entrée officielle de LITFINCON sur le marché européen. Le Rosewood Amsterdam constitue une toile de fond idéale pour la conférence, car ce bâtiment historique était autrefois le Palais de justice d'Amsterdam, c'est-à-dire le principal tribunal de la ville. LITFINCON Europe fera de ce lieu un centre dynamique pour le dialogue juridique et la mise en réseau.

Rosewood Hotel, Amsterdam

LITFINCON Europe fait suite aux premiers événements de la série à Houston et à l'édition inaugurale pour l'Asie qui se tiendra à Marina Bay Sands à Singapour le 4 juin 2026. L'édition européenne étend la LITFINCON à l'environnement réglementaire le plus dynamique du monde en matière de financement des litiges, alors que le Royaume-Uni, l'UE et les États membres individuels sont aux prises avec des questions transformatrices sur les exigences de divulgation, les retours des bailleurs de fonds et l'avenir du financement par des tiers à travers le continent.

"L'environnement réglementaire évolue rapidement au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, les capitaux affluent dans ce secteur à un rythme sans précédent et la demande de dialogue senior de haute qualité n'a jamais été aussi forte", a déclaré Robert Le, cofondateur de Siltstone Capital.

Programme de la conférence

Avec onze panels répartis sur deux jours, LITFINCON Europe passe du macro au granulaire - en commençant par une vue d'ensemble du marché mondial avant d'examiner les divergences réglementaires qui remodèlent la façon dont les bailleurs de fonds, les cabinets d'avocats, les conseillers généraux et les investisseurs institutionnels opèrent au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Le programme aborde les mécanismes structurels des transactions européennes, y compris les dynamiques distinctes des régimes de coûts des perdants, l'intégration de l'assurance ATE et le financement de portefeuille, tout en approfondissant les recours collectifs, l'arbitrage international et l'application transfrontalière.

La deuxième journée sera consacrée aux questions d'investissement et d'innovation qui définiront le prochain chapitre de l'industrie : la manière dont les investisseurs institutionnels - fonds de pension, fonds souverains et family offices - évaluent les fonds européens de financement des litiges ; la convergence de l'assurance ATE et du financement par des tiers ; l'émergence de la Cour unifiée des brevets en tant que nouvelle instance majeure pour les litiges de propriété intellectuelle financés ; et les implications concurrentielles de l'adoption de l'IA dans le cadre du GDPR et des contraintes de la loi sur l'IA de l'Union européenne. La conférence se termine par une session de 75 minutes de conversations non scénarisées - pas de diapositives, pas de remarques préparées - au cours de laquelle des vétérans du secteur réfléchissent honnêtement à ce que l'Europe fait de bien, de mal et de différent du reste du monde.

Lieu : Rosewood Amsterdam

Rosewood Amsterdam occupe une série de cinq palais interconnectés du 19ème siècle le long du Herengracht, l'un des canaux les plus célèbres d'Amsterdam. Sa situation au cœur du centre historique d'Amsterdam en fait l'un des meilleurs endroits d'Europe pour les conférences de haut niveau et les événements privés.

"LITFINCON a bâti sa réputation en réunissant les bonnes personnes dans la bonne salle. L'hôtel Rosewood d'Amsterdam reflète la norme que nous avons fixée pour chaque événement de cette série - un environnement où les professionnels de haut niveau peuvent avoir des conversations honnêtes et substantielles loin du bruit", a déclaré Jim Batson, CIO - Legal Finance, Siltstone Capital.

Parrainage et participation

Les offres de parrainage, les possibilités d'intervention et l'inscription à LITFINCON Europe 2026 sont désormais disponibles.

Pour le parrainage, les conférences et l'inscription à la LITFINCON Europe, contactez-nous : [email protected] ou visitez www.litfinconeurope.com.

Pour le parrainage, les conférences et l'inscription à la LITFINCON Asia, contactez-nous : [email protected] ou visitez www.litfinconasia.com

À propos de LITFINCON

LITFINCON est la première série de conférences mondiales consacrées à l'évolution continue du financement des litiges en tant que catégorie d'actifs institutionnels. Réunissant les principaux bailleurs de fonds, cabinets d'avocats, investisseurs institutionnels, conseillers généraux et juristes du monde entier, LITFINCON sert de plateforme pour un dialogue de fond, la formation de capital et la connectivité stratégique dans l'ensemble de l'écosystème mondial du financement juridique. Créé par Siltstone Capital, LITFINCON a vu le jour à Houston et s'est rapidement transformé en une série mondiale couvrant les États-Unis, l'Asie et l'Europe. La LITFINCON Asia aura lieu le 4 juin 2026 au Marina Bay Sands à Singapour et la LITFINCON Europe aura lieu les 7 et 8 octobre 2026 au Rosewood Amsterdam aux Pays-Bas.

Contact médias

Jacob Varghese

LITFINCON

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www.litfinconasia.com

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