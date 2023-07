L'OFFICE DU TOURISME BRÉSILIEN : EMBRATUR ETEND SES INITIATIVES DE TOURISME COMMUNAUTAIRE (CBT)

Le Brésil abrite quelque 900 000 peuples indigènes, répartis en 305 groupes ethniques et parlant au moins 274 langues.

Nager avec des dauphins roses dans la communauté de Ribeirinhos à Tumbira

Artisanat dans le village quilombola de Mumbuca

Avec ses plages paradisiaques une biodiversité d'une richesse sans commune mesure, le Brésil est connu pour son magnifique environnement naturel. Le pays sud-américain investit davantage dans la durabilité et la responsabilité sociale par le biais d'initiatives de tourisme communautaire. Cela permet non seulement de créer de nouveaux emplois, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des communautés.

BRASILIA, Brésil, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Selon la Funai (Fundação Nacional do Índio), l'agence brésilienne chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques relatives aux peuples indigènes, le Brésil compte environ 900 000 peuples indigènes, répartis en 305 groupes ethniques et parlant au moins 274 langues. Parmi eux figurent les Pataxó, une tribu qui vit dans la région où les Portugais ont posé le pied pour la première fois sur le sol brésilien.

Plongez dans la vie de la tribu Pataxó

Aldeia Reserva da Jaqueira est un lieu sacré pour le peuple Pataxó, où vivent 34 familles qui conservent leurs traditions et leurs coutumes. Située à une centaine de kilomètres de Porto Seguro, Aldeia Reserva da Jaqueira offre aux visiteurs une mosaïque de beautés naturelles : forêt tropicale atlantique, récifs, mangroves, falaises colorées et plages semi-désertiques. Pour découvrir au plus près le quotidien et les coutumes des communités qui y vivent, il est possible de s'immerger de trois heures à trois jours. Il est ainsi possible d'assister à un Kãdemãvey, (un mariage dans un village indigène) ou à un Araguakisã (un rituel qui a lieu tous les ans au mois d'août). Ou encore, de prendre part à des cercles de conversation avec le Pajé, le chef spirituel de la tribu, de partager des activités dans le village, comme des rituels sacrés, ou un repas traditionnel, d'écouter des histoires et légendes autour du feu de camp de s'initier au tir à l'arc ou à un atelier manuel, de faire une promenades en forêt. Les visiteurs sont hébergés dans un kijeme, la maison indigène et peuvent même passer une nuit dans un hamac. Un séjour à Aldeia Reserva da Jaqueira permet de vivre un expérience unique, intense et durable pour les visiteurs qui y sont accueillis six jours par semaine.

Aperçu de la vie des Ribeirinhos

Les Ribeirinhos, un peuple traditionnel de l'Amazonie, vit près des rivières et des fleuves. L'une des communautés Ribeirinhos est celle de Tumbira, sur les rives du Rio Negro, à environ 64 kilomètres de Manaus. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la vie le long du fleuve et participer à la vie familiale depuis 2008, date à laquelle cette communauté a été déclarée réserve de développement durable.

