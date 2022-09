Lola Tillayeva lance le Human Kind Institute :une initiative qui cherche à intégrer la sagesse des philosophies anciennes et les dernières découvertes scientifiques.

Lancé en Suisse en septembre 2022, le Human Kind Institute vise à rassembler une communauté d'esprits créatifs pour combler le fossé entre art, technologie, spiritualité et science.

GENÈVE, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Fondé par Lola Tillayeva (Till), la philosophie du Human Kind Institute est axée sur l'inventivité, la créativité et l'imagination humaine. Grâce à plusieurs programmes éducatifs dans le domaine des arts et des sciences, à travers des films et des espaces créatifs, ainsi que des technologies avancées, le Human Kind Institute prônera une approche holistique. La fondatrice prévoit d'utiliser son expérience pour opérer un changement au sein de l'éducation et des diverses industries relatives au mode de vie durable et à notre planète.

Les projets du Human Kind Institute comprendront des expositions et installations artistiques et culturelles pour offrir de multiples possibilités d'apprentissage, de divertissement, de loisirs, de développement personnel et d'amélioration de la communication avec les autres. L'initiative proposera également des 'Forums sur le Bien-être' qui aborderont la crise actuelle liée à la santé mentale, des 'Films Séries' sur le changement social positif, l'impact social et la créativité, ainsi que des 'Séries de Conférences' avec des experts renommés venant du monde entier.

En fusionnant la spiritualité et la science, le Human Kind Institute espère aider les personnes à développer une mentalité saine, adaptée aux défis de notre époque.

"Nous vivons à une époque où le progrès technologique est sans précédent et les technologies créées par l'homme ont dépassé le développement de l'humanité. Ce décalage et cette dissonance entre le développement des technologies et l'évolution mentale et spirituelle de la société sont à l'origine de nombreux problèmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Nous avons lancé l'Institut pour aider à libérer les esprits créatifs et à alimenter leur imagination afin de combler ce fossé. En intégrant l'art, la technologie, la science et la spiritualité, l'Institut espère favoriser une nouvelle réflexion sur notre rôle en tant qu'êtres humains sur cette planète et à aider notre société à s'engager sur la voie d'un avenir plus positif", a déclaré la fondatrice de l'Institut, Lola Tillyaeva (Till).

Le Human Kind Institute est basé en Suisse avec plusieurs présences à New York, Paris et Los Angeles. L'institut accueille toutes les générations et toutes les cultures.

Lola Tillyaeva (Lola Till)

Lola Tillyaeva (Till) est une activiste dans le monde du bien-être et de l'humanitaire, une entrepreneuse, une auteure et la fondatrice du Human Kind Institute. Voix inspirante dans le domaine du bien-être, Lola a publié son livre sur l'autogestion de la santé "Be Your Own Harmonist : Awakening Your Inner Wisdom for Physical, Mental and Emotional Wellbeing" en septembre 2020. Spécialiste dans son domaine, Lola est titulaire d'un doctorat en psychologie et a suivi un apprentissage à la Gaia School of Herbal Medicine and Earth Education.

