L'OMNES soutient la création du Comité d'appui pour l'encadrement des pratiques de soins non conventionnelles initiée par Madame la Ministre Agnès Firmin Le Bodo

PARIS, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Engagée depuis près de 45 ans dans l'accompagnement des naturopathes, l'encadrement de la naturopathie en France (formation continue obligatoire…) et la protection des usagers, l'OMNES (Organisation de la Médecine Naturelle et de l'Éducation Sanitaire), le plus important groupement de naturopathes professionnels, demande à être intégrée au comité de travail initié par Madame la Ministre Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation Territoriale et des Professions de santé, portant sur l'encadrement des pratiques de soins non conventionnelles.

L'OMNES soutient l'initiative du gouvernement visant à établir un Comité d'appui pour l'encadrement des pratiques de soins non conventionnelles dont la première réunion s'est tenue le 28 juin. Ce comité a pour mission d'évaluer les pratiques non conventionnelles en matière de santé, d'élaborer des recommandations et de fournir des orientations aux professionnels de la santé, aux professionnels de pratiques non conventionnelles et au grand public.

Membre fondateur du Collectif Naturopathie, l'OMNES mène déjà un travail commun de normalisation du métier de naturopathe avec l'AFNOR. Cette norme viendra renforcer le cadre de ses missions : soutenir les 10 000 naturopathes dans leur pratique, organiser la formation initiale et continue, garantir la qualité des services et assurer la protection des usagers sur le terrain.

« L'OMNES est les autres membres du Collectif Naturopathie ont toute la légitimité pour apporter une connaissance approfondie de la naturopathie en France, en Europe et à l'échelle internationale

avec la Fédération mondiale de naturopathie (la WNF) dont l'OMNES est vice-présidente et représentante pour la France et l'Europe » déclare Jérôme Poiraud - Président de l'OMNES.

Dans la continuité de son engagement visant à améliorer et à renforcer la qualité de service, la sécurité et l'éthique dans la pratique de la naturopathie, l'OMNES pourrait ainsi contribuer au travail du comité et prendre en charge l'application des délibérations et des recommandations qu'il pourra proposer.

« Nous sommes convaincus que notre participation favoriserait un dialogue ouvert et constructif entre les partisans et ceux qui émettent des réserves vis-à-vis des pratiques non conventionnelles.

Notre objectif commun étant de protéger les usagers, de prévenir les dangers et dérives potentiels et de promouvoir une approche intégrative de tous les acteurs et qui respecte les choix individuels en matière de bien-être et de santé » poursuit Jérôme Poiraud - Président de l'OMNES.

