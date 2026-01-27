L'ONG LIFE lance "1€ = 1 repas" 2026 : 30 jours pour sauver des vies

PARIS, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Fidèle à son engagement historique, l'ONG de solidarité internationale LIFE lance l'édition 2026 de son opération annuelle phare. L'objectif est simple : Mobiliser le plus grand nombre pour offrir 10 millions de repas en seulement 30 jours. Le compte à rebours est lancé !

1 euro=1repas

Une initiative simple pour un impact concret

Alors que les crises humanitaires s'intensifient, l'insécurité alimentaire met en péril des millions de vies. Pour répondre à cette urgence, LIFE déploie cette année encore son opération solidaire « 1€ = 1 repas ». Le concept est efficace : chaque euro collecté devient 1 repas complet (petit-déjeuner + repas) distribué aux personnes dans le besoin. L'an dernier, plus de 4,6 millions de repas ont été offerts ! Dans cette lutte contre la faim, chaque euro compte.

Une présence terrain sur 4 continents

En 2026, en étroite collaboration avec ses partenaires locaux, LIFE déploie l'opération dans plus de 10 pays : aux Comores, en Éthiopie, au Kenya, au Mali, au Niger, au Sénégal, en Somalie, au Bangladesh, en France, au Liban, au Maroc mais aussi en Palestine, au Soudan afin de redonner de la dignité et alléger le quotidien de millions de familles en situation de grande précarité.

La force du collectif

Cette mission ne peut réussir sans l'engagement de chacun et repose sur une solidarité sans frontières. Portée par des personnalités engagées comme le créateur de contenu et marcheur Mehdi Debbrah, l'humoriste Samia Orosemane ou encore l'actrice Adèle Exarchopoulos, l'opération vit surtout grâce à la communauté des Lifechangers. Chaque donateur est un maillon essentiel pour transformer l'espoir en aide concrète. LIFE invite chacun à rejoindre le mouvement et à devenir un Lifechanger pour relever ce défi !

A propos de LIFE Depuis 2009, LIFE agit dans plus de 25 pays autour de 5 volets d'action : la sécurité alimentaire, la santé, l'environnement, l'éducation, l'accès à l'eau. Plus de 15 millions de personnes ont déjà été aidées. En savoir plus : life-ong.org

TikTok: TikTok - Make Your Day

Linkedin: LIFE (ONG) | LinkedIn

Facebook: LIFE | Facebook

Instagram: LIFE ONG (@life_ong) • Instagram photos and videos

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869573/1_euro_1repas.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2869661/ONG_LIFE_Logo.jpg

Contact presse : Floriane MARECHAL I [email protected]