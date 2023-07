L'opéra Kunqu, révélant des échos de Rebecca, séduit le public

NANKIN, Chine, 15 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Rebecca, le chef-d'œuvre du réalisateur Alfred Hitchcock, raconte la vie illusoire et mystérieuse d'une femme. Il reflète l'histoire traditionnelle chinoise de « Zhuangzi teste sa femme ». L'opéra Kunqu classique Le rêve du papillon, produit par Jiangsu Performing Arts Group Co., Ltd. et interprété de manière innovante par le Jiangsu Kunqu Opera Theater, a été mis en scène au Zijin Grand Theatre en juin. La nouvelle interprétation de ce classique, qui raconte l'histoire de Zhuangzi, un ancien philosophe chinois et maître taoïste qui doute de la loyauté de sa femme et tente de tester son amour pour lui, a enthousiasmé le public.

The classic Kunqu Opera the Butterfly Dream

Rare comédie légère de l'opéra Kunqu sur la scène contemporaine, elle combine à la fois les plaisanteries du théâtre classique et l'absurdité de l'expression esthétique contemporaine Elle donne une nouvelle interprétation de l'intrigue traditionnelle selon laquelle Zhuangzi met sa femme à l'épreuve, et cette dernière fend le cercueil et le réveille de ses rêves.

Le directeur Xu Chunlan a déclaré que Le Rêve du papillon, après adaptation, est une fantaisie romantique. En suivant les modèles artistiques de l'opéra Kunqu, les créateurs ont innové les méthodes de représentation, la scénographie et la conception musicale sous de multiples angles, et ont intégré l'esprit esthétique moderne, de sorte que l'œuvre présente de fortes caractéristiques de l'époque en termes de sentiments esthétiques.

Les jeunes artistes de l'opéra Kunqu ont également développé de nouvelles interprétations des thèmes traditionnels. L'héroïne de cette pièce, Tian, n'est plus la même que par le passé. Le personnage a subi des changements subversifs, passant du statut de « testée » à celui de « testeuse » active. Dans les pièces traditionnelles, Zhuangzi et Chu Wangsun sont joués par une seule personne, mais dans cette version, ils sont joués par deux individus, ce qui impose des exigences plus élevées aux acteurs. Au cours de la représentation, les cinq artistes ont travaillé ensemble de manière appropriée, montrant leur charme unique et interprétant les personnages de manière saisissante.

Héritant des caractéristiques esthétiques de l'opéra Kunqu traditionnel, l'adaptation du Rêve du papillon a opéré une transformation créative et un développement innovant, mettant en lumière la philosophie de la vie à travers un épisode amoureux. Par conséquent, le public est naturellement amené à réfléchir plus profondément après avoir ri, et la pièce traditionnelle brille d'un nouvel éclat.

