L'Osteria Francescana de Massimo Bottura reprend la première place dans le classement de The World's 50 Best Restaurants 2018

L'Osteria Francescana de Modène, en Italie, se distingue comme meilleur restaurant du monde, un prix parrainé par S.Pellegrino & Acqua Panna

Le français Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice d'Alain Ducasse reçoit le prix du Meilleur chef pâtissier au monde, sponsorisé par Sosa.

Cinq restaurants français figurent sur le palmarès dont deux dans le top 10 : Mirazur de Mauro Colagreco se hisse à la troisième place, suivi de l'Arpège d'Alain Passard (nº 8), Alain Ducasse du Plaza Athénée de Romain Meder (nº 21), Alléno Paris au Pavillon Ledoyen de Yannick Alléno (nº 29) et Septime de Bertrand Grébaut (n º 40).

Le restaurant Den de Tokyo , au Japon, remporte le prix Highest Climber (meilleure progression), sponsorisé par Lavazza, en gagnant 28 places pour atteindre la 17 e

place Dan Barber du restaurant Blue Hill situé at Stone Barns, aux États-Unis, est élu par ses pairs comme le gagnant du Chefs' Choice Award (prix du choix des chefs), sponsorisé par Estrella Damm .

of Hospitality Azurmendi remporte le prix du Restaurant durable, sponsorisé par Dekton® by Cosentino

Parmi les lauréats des prix spéciaux préalablement annoncés, figurent :

La chef londonienne Clare Smyth , élue Meilleure Femme Chef du Monde elit® Vodka 2018

Le péruvien Gastón Acurio, récompensé par le prix Diners Club® Lifetime Achievement 2018



Le restaurant californien SingleThread, lauréat du prix « Miele One To Watch» 2018



La chef taïwanaise Jessie Liu , jeune lauréate de la première bourse 50 Best BBVA

Les stars mondiales du monde de la gastronomie se sont réunies ce soir (19 juin 2018) pour l'annonce du palmarès des World's 50 Best Restaurants, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, lors de la cérémonie qui s'est déroulée au Palacio Euskalduna à Bilbao, en Espagne. Les prix, qui ont vu 23 pays des six continents récompensés en figurant sur la liste, se sont terminés sur l'annonce d'un nouveau numéro un, en la personne du chef Massimo Bottura, qui est monté sur scène pour recevoir le prix attribué à son restaurant de Modène, l'Osteria Francescana.

L'Osteria Francescana, qui avait déjà occupé la première place en 2016, a été rejoint dans le trio gagnant par El Celler de Can Roca (nº 2) de Gérone, en Espagne et par Mirazur (nº 3) qui se trouve Menton, en France. La première place attribuée à l'Osteria Francescana témoigne de l'engagement continu de Massimo Bottura à faire prospérer le caractère si unique de son restaurant. Dans son discret restaurant de Modène, véritable musée d'art contemporain, le chef sert une cuisine pleine d'émotion qui réinvente la tradition culinaire italienne tout en utilisant les meilleurs produits de la région Émilie-Romagne.

Hélène Pietrini, directrice des World's 50 Best Restaurants, a déclaré : « Le classement des World's 50 Best restaurants reste le seul classement mondial qui dessine chaque année la carte gastronomique mondiale de ce qu'il y a de mieux en matiere d'expérience culinaire. Nous sommes également ravis de voir l'Osteria Francescana revenir à la première place du classement et la cérémonie du 19 juin à Bilbao a été un magnifique rassemblement de chefs venus des quatre coins du monde».

La France peut etre fière d'avoir cinq restaurants sur la liste, dont deux parmi les dix meilleurs : Mirazur à Menton (nº 3) et l'Arpège (nº 8) à Paris. Figurent aussi sur la liste trois restaurant parisiens : Alain Ducasse du Plaza Athénée (nº 21), Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (nº 29) et Septime (n º 40).

Il faut ajouter également les restaurants Ultraviolet by Paul Pairet de Paul Pairet (n º 24) à Shanghai, Le Bernardin (n º 26) d'Eric Ripert à New York et le restaurant Odette de Julien Royer à Singapour qui fait une entrée très remarquée à la 28e place, alors qu'il a ouvert ses portes il y a moins de trois ans.

Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice d'Alain Ducasse, à Paris, reçoit le prix du Meilleur chef pâtissier au monde, sponsorisé par Sosa. Ses créations les plus connues sont ses incroyables fruits sculptés ou le Rubik's Cake dont les inommbrables déclinaisons sont suivies par presque un million de fans sur les réseaux sociaux. Après Dominique Ansel et Pierre Hermé, Cédric Grolet est le troisième chef pâtissier français à se voir récompensé par ce prix prestigieux, soulignant l'importance de l'influence française dans la sphère sucrée de la gastronomie.

Après avoir reçu le prix « Miele One To Watch » en 2017, le restaurant Disfrutar de Barcelone continue son ascension en remportant le prix du Highest New Entry 2018 (meilleure entrée), sponsorisé par Aspire Lifestyles, en débutant à la 18e place. Parallèlement à cela, le restaurant Den de Tokyo, au Japon, remporte le prix du Highest Climber 2018 (meilleure progression), sponsorisé par Lavazza, après être passé de la 45eplace à la 17e en un an seulement.

Hiša Franko, le premier restaurant slovène à figurer sur la liste, débute à la 48e place, concrétisant le succès retentissant de la chef Ana Roš, lauréate 2017 du prix de la Meilleure femme chef du monde.

Mikla à Istanbul (n° 44) est le premier restaurant turc à figurer sur la liste depuis 2002, et Maaemo à Oslo (n° 35) fait réapparaître la Norvège sur la liste pour la première fois depuis 2003. Lyle's à Londres est aussi un nouveau venu et il débute à la 38 eplace. Nihonryori RyuGin, de Tokyo, au Japon (n° 41), Schloss Schauenstein de Fürstenau, en Suisse (n° 47) et The Test Kitchen du Cap, en Afrique du Sud (n° 50) font tous les trois leur retour sur la liste.

Dan Barber du restaurant Blue Hill du Stone Barns à Pocantico Hills aux États-Unis (nº 12) remporte le prix Chefs' Choice, sponsorisé par Estrella Damm. Le prix du choix des chefs est décerné à une personne dont les pairs estiment qu'elle a apporté la contribution la plus importante au secteur au cours de l'année. précédente et témoigne du travail novateur de Dan Barber et de son engagement dans le débat sur l'éthique alimentaire.

Le prix Ferrari Trento Art of Hospitality est décerné à Geranium de Copenhague, au Danemark (n° 19). Le cofondateur Søren Ledet, chef primé, est passé des cuisines à la salle de restaurant lorsqu'il a cofondé Geranium et, en tant que sommelier et directeur de la maison, il a ainsi créé une experience d'accueil et de service exceptionnelle.

Azurmendi situé à Larrabetzu, dans la province de la Biscaye, en Espagne (n° 43) remporte le prix du Restaurant Durable, sponsorisé par Dekton® by Cosentino. Dirigé par le chef cuisinier Eneko Atxa, Azurmendi a déjà remporté ce prix en 2014 et la récompense de cette année reconnaît l'amélioration continue du restaurant en termes de pratiques durables. Pour ne citer que ces récentes initiatives, la plantation de 800 arbres autour du restaurant et le développement d'un projet mené auprès des familles et des bars locaux visant à transformer leurs déchets organiques en compost pour les agriculteurs de la région.

La procédure de vote

La liste des World's 50 Best Restaurants est auditée de façon indépendante par le cabinet Deloitte. Ce processus d'évaluation garantit l'intégrité et l'authenticité de la procédure de vote et de la liste des 50 meilleurs restaurants du monde 2018 qui en résulte et qui est ainsi protégée. Participent au vote plus de 1 000 experts internationaux du secteur de la restauration et gourmets qui composent la World's 50 Best Restaurants Academy. Cette académie comprend 26 régions distinctes du monde entier. Chacune de celles-ci compte 40 membres, dont un Academy Chair. Aucun des sponsors de l'évènement n'a d'influence sur la procédure de vote.

Canaux et médias de The World's 50 Best Restaurants

Notes à l'intention des journalistes

William Reed Business Media

La liste des World's 50 Best Restaurants est publiée depuis 2002 par William Reed Business Media. William Reed Business Media a la responsabilité exclusive d'organiser la remise des prix, le recueil des votes et l'établissement de la liste.

À propos du pays d'accueil : la Biscaye

La Biscaye, avec sa baie, est la plus grande province du Pays basque. Bien que la région soit solidement ancrée dans ses traditions, sa capitale, Bilbao, possède une aura de modernité qui stupéfie ceux qui la découvrent. Les visiteurs sont accueillis dans une région où la gastronomie a toujours été l'expérience sociale par excellence, et où la nourriture représente le fondement de la vie sociale : du pèlerinage quotidien des groupes d'amis et des familles allant de taverne en taverne pour goûter les centaines de « pintxos » de différentes sortes, aux rituels des sociétés gastronomiques locales, également appelées « txokos ». La Biscaye assiste actuellement à la naissance d'une nouvelle génération de la cuisine basque, et les visiteurs gourmets auront le sentiment d'être enfin « chez eux ».

À propos du sponsor principal : S.Pellegrino & Acqua Panna

S.Pellegrino & Acqua Panna sont les principaux sponsors des World's 50 Best Restaurants. S.Pellegrino & Acqua Panna sont les eaux minérales naturelles les plus réputées dans le monde de la gastronomie. Ensemble, elles représentent dans le monde entier la quintessence de l'excellence, du plaisir et du bien-être du style italien.

