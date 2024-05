L'UE Sant Andreu lance le tout premier kit d'équipe de football non officiel en reconnaissance de ses fans

L'équipe, basée à Barcelone, ouvre le magasin « Costures Sant Andreu » au centre commercial Westfield La Maquinista pour remercier ses partisans pour leur soutien indéfectible et célébrer le fait que l'équipe est dans les séries éliminatoires de la promotion

Dans le magasin du club, les fans de l'UESA pourront créer gratuitement leurs propres kits de football en utilisant leurs propres vêtements, ce que le club officialisera

Prise de rendez-vous et plus d'informations disponibles sur le site web de Costures Sant Andreu : https://www.westfield.com/spain/lamaquinista/costures

BARCELONE, Espagne, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- Demain, Unió Esportiva Sant Andreu (UESA), un club de football qui a plus de 110 ans d'histoire profondément enracinée dans la ville de Sant Andreu de Palomar (Barcelone), lance « Costures Sant Andreu » au centre commercial de Westfield La Maquinista. Il s'agit du premier magasin officiel de l'équipe où les fans peuvent créer leur propre kit, gratuitement.

"Costures Sant Andreu" at Westfield La Maquinista "Costures Sant Andreu" store at Westfield La Maquinista

Les fans de l'UESA peuvent apporter leurs propres vêtements au magasin, où l'insigne du club sera ajouté, et, s'ils le souhaitent, un numéro et un nom de leur choix. Le club reconnaîtra et formalisera les vêtements comme des vêtements d'équipe authentiques. Pour ce faire, les partisans de l'UESA n'ont qu'à accéder au site Web fourni par Westfield La Maquinista et à prendre rendez-vous.

Fidèle à sa devise « la fierté du peuple », l'UESA veut rendre hommage à ses fans pour leur soutien indéfectible et partager l'excitation de leur parcours de promotion dans la Fédération royale de football espagnol (RFEF), au milieu du premier tour des séries éliminatoires.

Grâce à cette initiative, UE Sant Andreu et son sponsor officiel, Westfield La Maquinista, visent à ramener l'essence du football : la passion des fans symbolisée dans le badge, contre la commercialisation qui a pris le contrôle de ce sport. Le prix de la chemise peut dépasser 100 euros, tout comme le prix des billets.

Les centres Westfield sont connus pour leur lien étroit avec les communautés dont ils font partie. Westfield La Maquinista fait partie du Sant Andreu depuis plus de deux décennies, au cours desquelles elle n'a jamais cessé de participer à la vie quotidienne du quartier et de ses habitants. C'est pourquoi le centre a voulu donner une voix au club et à ses fans avec « Costures Sant Andreu », qui est plus qu'un magasin physique, car il représente la fierté et l'unité de la communauté de Sant Andreu et son soutien durable à l'UESA.

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=nWAnROyj1Ck

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2410842/Costures_Sant_Andreu_Westfield_La_Maquinista.jpg