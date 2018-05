Luna, The Castle Event, le 27 mai 2018

Du 27 au 31 mai, nous rassemblerons des innovateurs, des investisseurs, des artistes et des chercheurs dans un cadre propice à l'inspiration et l'imagination de ce qui est et de ce qui peut être. Nous nous sommes inspirés de Summit, de Burning Man et de TED pour concrétiser cette renaissance temporaire.

« À mi-chemin entre défi et célébration – il s'agit essentiellement de qui nous sommes en tant qu'équipe et d'un prototype de la communauté que nous instituons. Nous sommes très heureux de mettre au banc d'essai cette approche de la connectivité fondée sur les données. »

– PDG, Andre Ornish

Il s'agit d'un événement participatif radical. Il n'y a pas de place pour les spectateurs.

Pour les demandes d'invitation, rendez-vous sur http://www.castle.community.

Points saillants :

Une Unconference organisée par Primavera de Filippi de Harvard , Samuel Klein de Wikimedia et Laptop.org, et Sarah Schwettmann du MIT , au cours de laquelle les participants proposeront et participeront à des ateliers au carrefour de l'art, de la connaissance, de la science et de la technologie.

organisée par , Samuel Klein de Wikimedia et Laptop.org, et du , au cours de laquelle les participants proposeront et participeront à des ateliers au carrefour de l'art, de la connaissance, de la science et de la technologie. Des spectacles, avec entre autres l'illusionniste hongrois Gyorgy Feher ; des ateliers de danse ; de la peinture vivante et de l'art d'improvisation.

Genres musicaux de l'électroswing et le future bass ; synthétiseur analogique joué en direct par Colin Benders ; synthés, didgeridoo, percussion, hang , beatboxing et loop station en live par le projet « TribalNeed » de Riccardo Moretti ; synthé expérimental en live par Earth Sine. Pied à lune !

; synthétiseur analogique joué en direct par ; synthés, didgeridoo, percussion, , et en live par le projet « TribalNeed » de Riccardo Moretti ; synthé expérimental en live par Earth Sine. Pied à lune ! Dîner traiteur en soirée les 28, 29 et 30 mai ; déjeuner traiteur privé le 30 mai pour les invités au château.

Parmi les participants figurent les fondateurs du projet Ethereum, Effective Altruism, 80000 Hours, Neurohacker, etc.

Luna a été créée en 2017 avec les membres-clés Andre Ornish, Sarah Schwettmann et Dr Aeron Buchanan.

Demandes d'invitation sur http://www.castle.community avant le 21 mai 2018

Paiements en Ether et Luna Stars.

