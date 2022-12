L'Université de Tokyo et Sekisui House lancent un projet de recherche conjoint sur la biodiversité et la santé

- Première étude au monde sur le lien entre les jardins riches en biodiversité, la santé et le bien-être

TOKYO, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'École supérieure des sciences agricoles et des sciences de la vie (GSALS) de l'Université de Tokyo et Sekisui House, Ltd. ont lancé le 1er décembre 2022 un projet de recherche conjoint sur la biodiversité et la santé humaine. L'objectif du projet est d'étudier les effets bénéfiques de la biodiversité et des environnements naturels urbains sur la santé et le bien-être des personnes. Cette initiative sera la première au monde à étudier en profondeur, d'une part, les effets de l'interaction avec la nature environnante d'un jardin riche en biodiversité sur la santé des résidents et, d'autre part, l'attitude et les comportements des gens envers la nature.

Photo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106932/202211300572/_prw_PI2fl_4Y29VRG2.png

Le Laboratoire d'écologie de la conservation (*1) du Département d'études écosystémiques de l'école GSALS, à l'Université de Tokyo, mène des recherches sur la conservation de la biodiversité urbaine et la gestion des services écosystémiques (étudiant par exemple les avantages des écosystèmes pour la société humaine). Le Laboratoire étudie la relation entre la nature et la santé humaine depuis 2016, et ses travaux révèlent que les interactions avec la nature peuvent améliorer la santé et le bien-être des personnes. Toutefois, une question n'a pas encore été explorée : celle de savoir si ces bienfaits sur la santé sont déterminés par la qualité des plantes plutôt que la quantité de verdure.

En 2020, le Laboratoire a étudié l'impact de deux types d'interactions avec la nature, à savoir le niveau de fréquentation des espaces verts et l'observation de la verdure par la fenêtre de la maison, sur la santé mentale des résidents urbains (plus précisément l'estime de soi, la satisfaction dans la vie, le bonheur, les symptômes de dépression ou d'anxiété et la solitude). Les résultats de cette recherche ont montré que les personnes qui fréquentent souvent les espaces verts, ainsi que celles qui vivent dans un domicile avec une vue sur de la verdure, ont déclaré une meilleure santé mentale (*2). Ces conclusions suggèrent que les gens peuvent profiter des effets psychologiques de la nature à l'intérieur de leur propre domicile, même s'ils ne se rendent pas physiquement dans des espaces verts.

Figure : Facteurs associés à la santé mentale des résidents urbains pendant la pandémie de COVID-19 https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106932/202211300572/_prw_PI1fl_kqpv064M.jpeg

Dans la figure, l'ampleur des effets positifs (à droite de la ligne pointillée) et négatifs (à gauche de la ligne pointillée) montre que chaque facteur a un effet positif ou négatif sur les mesures de santé mentale. Par exemple, le facteur « vue sur la verdure » est associé à de faibles niveaux de symptômes de dépression et d'anxiété, tandis que le facteur « incidence de la COVID-19 sur le revenu » est associé à des niveaux élevés de ces symptômes. L'analyse des résultats a montré que le fait d'interagir avec la nature peut influer sur la santé mentale au même degré que des facteurs traditionnellement considérés comme importants, tels que le revenu.

Depuis 2001, Sekisui Housei se consacre à la conservation de la biodiversité en créant des réseaux verts dans les quartiers résidentiels urbains. Ces efforts s'inscrivent dans son projet « Gohon no Ki » (Cinq arbres), qui vise à planter cinq arbres indigènes d'une région donnée dans les jardins et les communautés (*3). Une étude menée conjointement avec le laboratoire Kubota de l'Université des Ryūkyū et Think Nature Inc. depuis 2019 a révélé que l'accent mis sur la plantation d'arbres indigènes dans les jardins, comme cherche à le faire le projet Gohon no Ki, a permis d'augmenter la biodiversité dans les zones urbaines (plus précisément les trois principales régions métropolitaines du Japon), où la biodiversité a considérablement diminué (*4).

Le nouveau projet de recherche conjoint combinera des méthodes analytiques développées par le Laboratoire d'écologie de la conservation de l'école GSALS, à l'Université de Tokyo, avec le projet Gohon no Ki de Sekisui House en vue de conserver la biodiversité. Il s'agira de la première tentative mondiale d'étudier scientifiquement les effets de la biodiversité sur la santé et le bien-être des personnes. Cette étude visera en outre à démontrer l'importance, sur le plan de la biodiversité, de créer des jardins riches en biodiversité, au lieu de simplement planter de la « verdure ».

Le Laboratoire effectue des recherches pour tester cinq hypothèses sur le lien entre la santé humaine et les interactions avec la nature, avec un accent sur les thèmes de la santé mentale, de la santé physique, des fonctions cognitives et de la santé communautaire. Pour le moment, le nouveau projet de recherche conjoint se concentrera sur deux hypothèses liées à la santé mentale et une hypothèse liée aux fonctions cognitives. Il s'agit toutefois d'une étude conjointe à long terme qui portera également sur la santé communautaire et d'autres thèmes associés à la santé.

Hypothèses : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106932/202211300572/_prw_PI6fl_9IjDMtpH.png

Le professeur agrégé Masashi Soga de l'Université de Tokyo a déclaré ce qui suit au sujet du projet de recherche conjoint : « Les gens se sont toujours tournés vers la nature pour se détendre et profiter d'un moment de tranquillité, et les progrès récents en matière de recherche et de technologie ont permis de quantifier ces bienfaits intangibles sur la santé. Toutefois, on sait très peu de choses sur le rôle de la biodiversité sur ces effets. Le fait d'en apprendre plus à ce sujet pourrait nous aider à mettre au point un système de gestion du paysage et des espaces verts capable de favoriser la coexistence entre la nature et l'homme, ce qui serait bénéfique aussi bien pour la conservation de la biodiversité que pour l'amélioration de la santé humaine.

Ce projet de recherche conjoint vise à étudier à grande échelle les effets des interactions avec la nature présente dans nos jardins, qui est peut-être l'environnement naturel que nous connaissons le mieux, sur notre santé et notre bien-être. La biodiversité des jardins a été un domaine difficile à étudier jusqu'à présent, mais les données de plantation recueillies par Sekisui House à l'échelle nationale nous permettront de mener la première enquête mondiale sur la relation entre la biodiversité des jardins et la santé humaine, et sur la façon dont les gens apprécient la nature et interagissent avec elle. Jusqu'à présent, la plupart des discussions sur les bienfaits de la nature sur la santé se sont concentrées sur des étendues relativement vastes de verdure, comme les espaces verts et les forêts. Toutefois, nous espérons que cette nouvelle étude nous permettra de mettre en lumière l'importance de coexister réellement avec la nature. Nous espérons que les résultats de notre recherche contribueront à la promotion de la conservation de la biodiversité urbaine. »

Afin de contribuer à la conservation de la biodiversité urbaine et de favoriser la création d'une société respectueuse de la nature, l'école GSALS de l'Université de Tokyo et Sekisui House partageront les résultats de leur enquête, qui porte d'une part sur les effets des interactions avec la nature environnante en milieu urbain sur la santé mentale des personnes et, d'autre part, sur la manière dont les gens apprécient la nature et interagissent avec elle.

Remarques : 1. Laboratoire Soga, École supérieure des sciences agricoles et de la vie, Université de Tokyo : https://www.masashi-soga.com/english/ 2. Une pièce avec une vue sur la verdure : l'importance de la proximité à la nature pour la santé mentale pendant la pandémie de COVID-19 : https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.2248 3. Initiative de conservation de la biodiversité de Sekisui House (en japonais) : https://www.sekisuihouse.co.jp/gohon_sp/ 4. Méthodologie écologique de Sekisui House (en japonais) : https://www.sekisuihouse.co.jp/gohon_sp/method/

Informations supplémentaires : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202211300572-O1-5w8D40ms.pdf

Application du concept Gohon no Ki de Sekisui House aux maisons individuelles : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106932/202211300572/_prw_PI5fl_ImD6mhJS.png

Application du concept Gohon no Ki de Sekisui House à un cadre de copropriété : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106932/202211300572/_prw_PI4fl_1EsdgLT0.png

Application du concept Gohon no Ki de Sekisui House au développement communautaire : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106932/202211300572/_prw_PI3fl_6rwd9ePT.jpg

SOURCE Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo; Sekisui House, Ltd.