Luohu de Shenzhen : un aimant pour les investissements mondiaux

SHENZHEN, Chine, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Groupe Saint-Gobain, leader mondial des solutions de construction légère et durable, a réinvesti dans le quartier Luohu de Shenzhen cette année.

Le géant industriel français, qui figure au palmarès Global Fortune 500, considère Luohu comme une place forte stratégique pour l'expansion de ses activités en Chine du Sud et en Asie du Sud-Est, a déclaré Wang Huan, directeur du développement commercial du Groupe Saint-Gobain Asie-Pacifique, lors d'un discours prononcé à Shenzhen en novembre.

Luohu's Theme Event at the 2024 Shenzhen Global Investment Promotion Conference last Friday

« En tant que premier quartier développé de Shenzhen, Luohu accueille un nombre important d'entreprises qui s'alignent sur les matériaux de construction de Saint-Gobain. Il constitue également un lien crucial avec Hong Kong et joue un rôle important dans le développement et le fonctionnement futurs des nouveaux territoires du nord de Hong Kong », a déclaré Wang.

Un nombre croissant d'entreprises, dont le Groupe Saint-Gobain, ont choisi Luohu comme destination de leurs investissements, attirées par sa proximité géographique avec Hong Kong, sa solide base industrielle et l'amélioration de l'environnement commercial.

Le district a obtenu un total de 39 projets de haute qualité lors de la conférence sur la promotion de l'investissement mondial à Shenzhen 2024, qui s'est tenue la semaine dernière. Plus de la moitié des projets signés proviennent de sociétés Fortune Global 500, de sociétés China 500, d'entreprises cotées en bourse et d'investissements de licornes. Plus de 60 % des projets concernent des secteurs de pointe tels que l'intelligence artificielle, l'aérospatiale à basse altitude et la santé.

Dans le cadre de l'un des projets, CCB Investment, l'une des cinq sociétés d'investissement en actifs financiers de Chine, a signé un accord pour la création d'un fonds énergétique à Luohu avec China General Nuclear Power Group, qui se concentrera spécifiquement sur les investissements dans des projets en amont et en aval liés à l'industrie nucléaire et aux activités de production d'énergie nucléaire de CGN.

Dans le cadre d'un autre projet, la société aérospatiale privée chinoise LandSpace installera un centre d'opérations aérospatiales à Luohu, afin de fournir au marché mondial des services de transport spatial hautement performant et fiables.

Pour mieux attirer les investissements, le gouvernement du district a introduit la « boîte aux trésors des droits des entrepreneurs de Luohu » lors de la journée spéciale des entrepreneurs de la ville, le 1er novembre.

Les services de la boîte comprennent 137 offres dans 10 catégories pour les entreprises et 26 dans six catégories pour les entrepreneurs. Chaque service est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des entrepreneurs, ce qui témoigne d'un engagement à répondre efficacement à leurs demandes.

« Nos services aux entreprises sont authentiques et les services aux entreprises sont en constante évolution », a déclaré Fan Defan, chef du parti de Luohu, lors de la « Journée des entrepreneurs ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579709/1212_1.jpg