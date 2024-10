Luong Quoi Coconut propulse la marque nationale du Viêt Nam sur la scène internationale

PARIS, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Luong Quoi Coconut est fier de participer au SIAL Paris 2024, le plus grand salon mondial consacré à l'innovation alimentaire, et de présenter des produits à base de noix de coco de première qualité à ses clients et partenaires. L'événement rassemble plus de 7 500 exposants venus de 130 pays et régions du monde entier pour présenter les dernières innovations et tendances de l'industrie alimentaire et favoriser les relations commerciales entre les producteurs, les distributeurs et les entreprises d'import-export du monde entier. En tant que principal fabricant vietnamien de produits à base de noix de coco et lauréat du prix National Brand pendant plusieurs années consécutives, nous sommes honorés de représenter l'industrie de la noix de coco sur la scène mondiale. Notre engagement en faveur de la qualité nous a valu la confiance de clients du monde entier.

Luong Quoi Coconut brings Vietnam's National Brand to SIAL Paris 2024

Le SIAL Paris 2024 est un événement commercial prestigieux qui attire un grand nombre de fournisseurs et d'acheteurs de produits alimentaires et de boissons du monde entier. Parmi les milliers d'exposants venus de nombreux pays du monde entier, Vietcoco est fier de présenter son stand, avec des produits de haute qualité fabriqués à partir de noix de coco vietnamienne. Avec une gamme variée de produits à base de noix de coco, Vietcoco présente des articles non seulement bon pour la santé mais aussi polyvalents, qui se marient bien avec divers plats et boissons.

Selon Euromonitor, après un rebond marqué de la valeur de la production mondiale d'aliments et de boissons en 2021, le taux de croissance de l'industrie est tombé à 1,5 % en 2022, principalement en raison des perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement et des coûts élevés des intrants. Bien que ces défis persistent en 2023, l'industrie devrait se redresser au cours du second semestre 2024, à mesure que les entreprises s'adaptent à la nouvelle normalité. La participation de Vietcoco au SIAL Paris 2024 permet à l'entreprise de tirer parti de cette reprise et d'étendre sa portée mondiale.

En outre, la situation difficile de la pandémie a créé de nouvelles opportunités pour les producteurs d'aliments biologiques liées à la demande des consommateurs pour des produits plus sains et plus respectueux de l'environnement. Conscient des tendances du marché mondial et de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, Vietcoco, une marque de Luong Quoi Coconut Co., Ltd., a participé au SIAL Paris 2024, présentant des produits à base de noix de coco entièrement fabriqués à partir de noix de coco fraîches en utilisant une technologie de norme européenne. Notre objectif est de contribuer à façonner les tendances mondiales en matière d'alimentation et de boissons.

Vietcoco est fier de participer au SIAL Paris 2024 et de présenter à ses clients une large gamme de produits à base de noix de coco, notamment l'eau de coco, les boissons au lait de coco, le lait de coco, la noix de coco desséchée, les chips de coco grillées, l'huile de coco extra vierge, l'huile de coco RBD et la farine de coco. En utilisant des ingrédients naturels et en adhérant à des processus de production stricts, Vietcoco garantit que tous les produits sont non seulement de haute qualité et sûrs pour la consommation, mais aussi durables et respectueux de l'environnement.

Après plus de 20 ans de création et de développement, Vietcoco s'est imposé comme une marque de premier plan dans l'industrie de la transformation et de la fabrication de noix de coco, contribuant ainsi à porter les produits vietnamiens sur la scène mondiale et à affirmer la position de l'agriculture vietnamienne sur le marché international. Les produits Vietcoco sont présents dans plus de 65 pays, conquérant des marchés exigeants tels que les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'Australie, la Russie, le Japon, la Corée, la Chine et le Moyen-Orient. Ce succès témoigne de la qualité supérieure et de la réputation confirmée par des certifications internationales prestigieuses telles que IFS, BRC, ISO, HACCP, HALAL, KOSHER, etc.

Participant au SIAL Paris 2024, Vietcoco a présenté une variété de produits frais à base de noix de coco et a reçu de nombreuses réponses positives de la part de visiteurs venus de nombreux pays du monde entier. C'est l'occasion pour Vietcoco de rencontrer et d'échanger avec plusieurs partenaires de nombreuses régions du monde, contribuant ainsi à façonner l'avenir de l'industrie alimentaire et des boissons.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535548/SIAL_PARIS___2010.jpg