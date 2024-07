Lutte contre le piratage des mangas au niveau mondial qui entraîne des pertes supérieures à 800 millions de dollars* par mois en raison de la lecture libre non autorisée

Une campagne de gratitude le 17 juillet, « Journée du manga »

Manga japonais populaire « Thank You » dans quatre pays à travers le monde

TOKYO, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'organisation anti-piratage ABJ lance une campagne de publicité dans les journaux (organisée par Authorized Books of Japan) aux États-Unis, en Italie, en Espagne et en France le 17 juillet, « Journée du manga », afin de sensibiliser le public aux problèmes de piratage des mangas.

Le nombre de sites de piratage, principalement de mangas dans différentes langues, s'est élevé à 1 332, et le montant des lectures gratuites par mois sur les 10 principaux sites de piratage de traductions anglaises représente à lui seul 800 millions de dollars, un chiffre qui augmente chaque année et nécessite une action immédiate.(mai 2024)

The Le Monde publiera une publicité exprimant sa gratitude aux lecteurs qui choisissent les versions officielles plutôt que les versions piratées. Des annonces similaires paraîtront dans les principaux journaux des autres pays : la Repubblica en Italie, EL PAÍS en Espagne et The New York Times en Amérique. Cette approche unique et positive consistant à dire « Merci de lire les versions officielles » au lieu de « Arrêtez de lire les versions pirates » a déjà fait ses preuves au Japon. Elle a suscité des discussions sur le piratage dans les médias sociaux, rendant le problème visible et favorisant une atmosphère propice à la lecture des versions officielles. Grâce à cette initiative, montant de lecture gratuite, qui était auparavant de 580 milliards de yens, a été réduit de 25 %, le ramenant à 380 milliards de yens.

La campagne présentera des titres de mangas populaires spécifiques à chaque pays. Un code QR dans la publicité mènera à une chanson de remerciement des personnages du manga. Cette chanson, « Manga x Vaundy Thank You », a été publiée à l'origine au Japon dans le cadre de la campagne « Thank You for Your Manga Love » de 2023. (Voir les campagnes précédentes au Japon dans « Past Campaigns in Japan » sur la même page pour référence)

Date de publication : 17 juillet, « Journée du manga » (commémoration du lancement en 1841 de « Punch », le plus ancien hebdomadaire de bandes dessinées satiriques au monde, au Royaume-Uni)

Campagne passée mise en œuvre au Japon

CLIP « Manga × Vaundy : Thank You for Your Love of Manga » (à partir du 9 mars 2023)

Pour exprimer notre gratitude aux lecteurs légitimes, nous avons créé une chanson dont les paroles sont composées de dialogues et d'images tirés de 61 mangas populaires, en collaboration avec Vaundy, un artiste connu pour son amour des mangas. À la fin du clip, les spectateurs ont été encouragés à tweeter avec le hashtag #IDidntReadPiratedMangaToday, ce qui a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. En l'espace d'un mois, la vidéo a dépassé les 10 millions de vues (total de YouTube et X). Elle a remporté le Grand Prix et la catégorie « Creative Effectiveness » lors de la 4e édition des YouTube Works Awards, ainsi que de nombreux autres prix publicitaires, dont le Grand Prix dans la catégorie « Annonceurs » lors de la 11e édition de la BOVA, le Prix d'excellence dans la catégorie « CM » lors de la 61e édition des Galaxy Awards, et le Prix d'excellence dans la catégorie « Contenu numérique de l'année » lors de la 23e édition des AMD Awards.

Qu'est-ce que la General Incorporated Association ABJ ?

L'ABJ est une entité juridique créée en juillet 2020 par des éditeurs, des distributeurs de livres électroniques et des entreprises liées à l'internet pour lutter contre la progression rapide des sites de piratage. Ses principales activités consistent à délivrer la « marque ABJ » pour indiquer les services légitimes de distribution de livres électroniques, à collecter et à fournir des informations sur les sites de piratage, à mener des campagnes de sensibilisation telles que « STOP! MANGA PIRACY » et à faire des recommandations pour améliorer l'environnement juridique de l'industrie de l'édition numérique. Ces activités sont menées en coopération avec des organisations connexes et des agences gouvernementales.

*Nous avons estimé de manière indépendante le montant des pertes d'argent dues à la lecture gratuite de mangas (Des œuvres du Japon, de Corée et de Chine sont incluses) sur les dix principaux sites pirates de langue anglaise. Le calcul est basé sur l'hypothèse que la lecture d'un volume d'une bande dessinée sur un site pirate équivaut à une perte de 500 yens.

