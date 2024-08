L'œuvre « Evaluation » de Haruka Asano remporte le grand prix du « HERALBONY Art Prize 2024 » parmi 1 973 œuvres : Cérémonie de remise des prix au Palace Hotel Tokyo

MORIOKA, Japon, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- HERALBONY Co., Ltd. a organisé une cérémonie de remise de prix pour le prix artistique international « HERALBONY Art Prize 2024 » le jeudi 8 août au Palace Hotel Tokyo, décernant le grand prix à Mme Haruka Asano, résidente de la ville de Sendai, dans le nord du Japon, pour son œuvre « Evaluation ». L'œuvre a été sélectionnée parmi 1 973 soumissions de 924 artistes issus de 28 pays. En tant que gagnante du grand prix, Mme Asano recevra un prix en espèces de 3 millions de yens pour soutenir ses projets artistiques et signera un contrat d'artiste avec HERALBONY. Son travail unique sera promu par le biais de diverses opportunités de licences, tant au Japon qu'à l'étranger. En outre, sept artistes ont reçu un prix d'entreprise et quatre ont été récompensés par le prix spécial du jury.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://artprize.heralbony.jp/en/

Cérémonie de remise des prix :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108001/202408154976/_prw_PI7fl_dY43M8Zt.jpg

Haruka Asano remporte le grand prix du HERALBONY Art Prize 2024 pour « Evaluation ».

« Évaluation » Haruka Asano :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108001/202408154976/_prw_PI10fl_V6vcQAe1.jpg

https://www.heralbony.jp/en/topics/2511

Sept artistes récompensés par le prix de l'entreprise

Le « Prix de l'entreprise » sera décerné par sept sponsors d'or. Les œuvres d'art récompensées sont destinées à être intégrées dans les services, les produits ou les opérations de chaque entreprise.

Les lauréats du prix de l'entreprise :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108001/202408154976/_prw_PI13fl_trew3Z6B.jpg

- TOKYO TATEMONO : Prix Brillia : « Carte du monde en rouge et bleu » K.Uchiyama

- Prix Sangetsu : « Château » Misaki Oya

- Prix de l'East Japan Railway Company : « Image d'ombre indonésienne » Shunichi Iwase

- Prix JINS : « L'esprit coloré au pays des rêves » Mika Kamijo

- Prix du GROUPE MARUI : « Marbre bleu » Fran Duncan

- Prix JAL : « Inconnu » Shigaku Mizukami

- Prix TOYOTA MOTOR : « Un groupe de baleines » Daisuke Shibuta

Quatre artistes récompensés par le prix du jury

Prix du jury :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108001/202408154976/_prw_PI12fl_pef2uhQz.jpg

- Christian Berst : « Sans titre, Réf : A20113 » Susan Te Kahurangi King (Nouvelle-Zélande)

- Hiromi Kurosawa : « Doodle Photo (the Wall Covered with Tiles) » isousin (Japon)

- Katsuhiko Hibino : « Untitled » S. Proski (U.S.A.)

- Emina Morioka : « Uganda (black) » Shu Toriyama (Japon)

Les juges :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108001/202408154976/_prw_PI15fl_gE3I8v4a.jpg

HERALBONY ART PRIZE 2024 EXHIBITION

Exposition :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108001/202408154976/_prw_PI11fl_81oTZFh8.jpg

Aperçu de l'exposition

- Dates : 10 août (sam.) - 22 septembre (dim.), 2024

- Heures : 10:00 - 18:00

- Entrée : Gratuite

- Lieu : Earth Garden, 1F SMBC East Building (1-3-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo)

https://hb.heralbony.jp/heralbonyartprize2024exhibition/en