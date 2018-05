Luye Pharma acquiert des produits identitaires d'AstraZeneca, le Seroquel et le Seroquel XR

1. Revenus résultant de l'acquisition des produits phares

Le Seroquel (fumarate de quétiapine à libération immédiate, LI) et le Seroquel XR (formulation à libération immédiate) sont des médicaments anti-psychotiques atypiques dotés de propriétés antidépressives. Les principales indications du Seroquel sont le traitement de la schizophrénie et du trouble bipolaire. Le Seroquel XR est également approuvé sur certains marchés pour les troubles dépressifs majeurs et le trouble d'anxiété généralisé. En raison de leur début d'action rapide, leur bonne tolérabilité et l'observance élevée des patients, les produits de la série Seroquel sont largement reconnus par les médecins et les patients, et sont commercialisés aujourd'hui dans plus de 80 pays du monde avec plus de 10 millions d'ordonnances au total.

Conformément à l'accord d'acquisition, Luye Pharma acquerra les actifs de Seroquel et de Seroquel XR dans 51 pays et régions dont la Chine, le Royaume-Uni, le Brésil, l'Australie, l'Arabie saoudite, le Mexique, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Argentine, la Malaisie ainsi que d'autres pays et régions d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Océanie et d'Europe de l'Est. Ces actifs couvrent les autorisations de mise sur le marché, les informations règlementaires, certains brevets, des matériaux et des données commerciales pertinents, le savoir-faire de fabrication et les réseaux de vente, entre autres. AstraZeneca a également convenu d'accorder à Luye Pharma une concession de licences de marque exclusive, perpétuelle, gratuite et sous-licenciable, ainsi que d'autres droits de licence. La transaction totale de 546 millions USD sera payée par Luye Pharma en quatre versements au cours des prochaines années, avec un paiement initial de 260 millions USD.

D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, environ 300 millions de personnes souffrent actuellement de dépression dans le monde, 60 millions sont affectées par le trouble bipolaire, et 23 millions souffrent de schizophrénie. Les données du Centre de santé mentale du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Chine indiquent que plus de 100 millions de chinois souffrent d'une forme quelconque de maladie mentale ; parmi eux, plus de 6,4 millions souffrent de schizophrénie et environ 1,1 million souffrent de trouble bipolaire. En 2017, le chiffre d'affaires des produits de la série Seroquel dans les pays et régions d'Asie, y compris la Chine, s'élevait à environ 74 millions USD. En Chine, le Seroquel figure dans la catégorie B de l'édition 2009 de la Liste nationale de remboursement des médicaments (LNRM) ; le Seroquel XR a été également inclus dans la LNRM suite à des négociations d'assurance médicale en juillet 2017. D'après les données IMS, le chiffre d'affaires du Seroquel et du Seroquel XR en Chine devrait dépasser le milliard de RMB, avec une bonne marge d'expansion des ventes sur les marchés internationaux.

Dr. Yehong Zhang, directeur de Luye Pharma (International) a déclaré : « Le système nerveux central continue de présenter un défi pour les patients et les systèmes de soins de santé dans le monde. Cette transaction est une autre étape dans nos efforts visant à élaborer un portefeuille et une plateforme répondant à ce problème. Elle affirme notre engagement envers l'accélération de notre présence à l'international. »

2. Stratégie derrière l'acquisition

En termes de stratégie commerciale et de pipelines de produits, Luye Pharma adhère à un principe de planification à long terme visant un développement systémique et durable. Conjointement avec l'acquisition de l'entreprise d'implants et de timbre transdermique d'Acino et l'établissement d'une société en Europe, Luye Pharma a créé un riche portefeuille de solutions thérapeutiques sur le marché CNS mondial et a bâti avec succès un modèle d'exploitation commerciale global grâce à la synergie réalisée entre la R&D, la fabrication, les ventes et le marketing au niveau national et international. Ceci jette une base solide pour la promotion de sa technologie de microsphères. L'introduction des canaux mondiaux de Seroquel, la réputation de la marque et sa technologie établie joueront un rôle crucial dans l'enrichissement du portefeuille global de produits de Luye Pharma et la synergie entre les différents marchés stratégiques.

1) Construire un portefeuille de produits compétitifs au niveau mondial

En termes de développement du pipeline dans le CNS, l'un des quatre principaux domaines thérapeutiques de Luye Pharma, la société a actuellement de multiples médicaments candidats en cours de développement sur les marchés chinois et internationaux : les microsphères de rispéridone injectables à libération prolongée (LY03004) pour le traitement de la schizophrénie et du trouble bipolaire ont obtenu l'exemption d'essais pédiatriques de la FDA suite à la soumission de sa DDN aux États-Unis. Luye Pharma compte lancer LY03004 en Chine et États-Unis d'ici la fin de l'année. Les microsphères de rotigotine injectables à libération prolongée (LY03003) pour le traitement de la maladie de Parkinson ont obtenu l'approbation d'essais cliniques de phase II en Chine et ont été dispensées d'essais cliniques de phase II aux États-Unis, avec un lancement programmé l'année prochaine en Chine et aux États-Unis. Les comprimés de chlorhydrate d'ansofaxine à action prolongée (LY03005) pour le traitement de la dépression ont complété des essais cliniques de phase II en Chine et atteint le critère principal d'évaluation de l'efficacité. D'autres projets de développement de nouveau médicament tels que le timbre transdermique de rivastigmine sur plusieurs jours (30410) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer légère à modérée progressent également bien.

Le Seroquel et le Seroquel XR peuvent être complémentaires aux microsphères de rispéridone à libération prolongée et aux comprimés de chlorhydrate d'ansofaxine à action prolongée sur les marchés nationaux et internationaux, car ils sont destinés à la même population de patients et qu'il n'y a pas de concurrence exclusive que ces médicaments partagent des canaux et des ressources promotionnelles. Le Seroquel et le Seroquel XR, avec leurs ressources commerciales nationales et internationales facilement disponibles, peuvent contribuer au lancement et à l'accessibilité de nouveaux médicaments pour le CNS, tels que les microsphères de rispéridone à libération prolongée et les comprimés de chlorhydrate d'ansofaxine à action prolongée, et optimiser globalement la compétitivité globale du portefeuille CNS de Luye Pharma.

2) Optimiser la synergie sur les marchés internationaux

Les travaux de transfert commenceront après le paiement initial et la technologie de production des deux médicaments sera transférée progressivement à Luye Pharma. Les processus de fabrication des produits de la série Seroquel, notamment Seroquel XR, sont très avancés, par conséquent, Luye Pharma compte introduire ces technologies en Chine après l'acquisition ; ce sera également la première fois que la technologie de production du Seroquel XR atteindra la Chine. Shandong Luye Pharmaceutical Co., Ltd. sera la base de production future pour l'approvisionnement mondial de la série Seroquel, renforçant ainsi la capacité de production de nouvelles formulations et améliorant l'alignement avec le système de qualité de la production mondial.

Outre l'effet synergétique sur la production, l'acquisition réussie des actifs de la série Seroquel créera également des synergies pour l'ensemble du développement et de la planification stratégique de l'entreprise de Luye Pharma sur le marché international, y compris l'élaboration de canaux de vente. Luye Pharma investira des ressources pour optimiser le développement du marché via des systèmes de gestion efficaces et des réseaux commerciaux étendus, exploitant pleinement le potentiel de ventes de Seroquel sur les marchés internationaux. Le réseau de commercialisation mondial créé par cette acquisition augmentera aussi significativement l'efficacité des ventes de Luye Pharma en Europe, avec la consolidation des équipes de vente sur les marchés existants et une présence commerciale accrue sur les marchés émergents.

3) Optimisation du capital-marque

L'acquisition devrait augmenter le capital-marque de Luye Pharma et créer des opportunités de collaboration avec un nombre croissant de partenaires de premier plan à l'avenir. Sur le chemin de l'internationalisation, Luye Pharma recherche activement les meilleures opportunités de F&A.

3. L'effet « La Ceinture et la Route »

L'acquisition implique des activités dans un certain nombre de pays et de régions d'Asie et d'Europe de l'Est qui sont également couverts par l'initiative « La Ceinture et la Route » de Chine. Ceci facilitera le lancement et la promotion des produits existants de Luye Pharma sur des marchés majeurs sur les marchés « La Ceinture et la Route ».

