Lyon va remplacer Séville durant l'International Champions Cup ; le calendrier européen mis à jour est annoncé

L'équipe de Lyon, menée par ses attaquants Mariano Diaz, Memphis Depay et Bertrand Traore, a terminé troisième de la saison passée en Ligue 1.

Elle affrontera l'Inter Milan le 4 août au stade via Del Mare à Lecce, en Italie (à 20 h 05, heure locale).

L'équipe de Lyon se rendra également à Londres pour affronter Chelsea à Stamford Bridge le 7 août (à 20 h 05, heure locale). Le troisième et dernier match de l'équipe sera annoncé prochainement.

En plus de recevoir l'Olympique Lyonnais, Chelsea amorcera son tournoi contre l'Inter au stade Allianz Riviera de Nice, en France, le 28 juillet (à 20 h 05, heure locale).

Chelsea sera également confrontée à son rival de Premier League, le club d'Arsenal, à l'Aviva Stadium de Dublin le 1er août (20 h 05, heure locale).

Les dernières rencontres qui se joueront en Europe seront annoncées prochainement.

La course à la coupe de cette année compte 18 des meilleurs clubs au monde qui disputeront 27 matchs aux États-Unis, en Europe et à Singapour, répondant ainsi à la mission de cet événement sportif de premier plan de transformer la présence du football européen autour du monde.

Avec des matchs prévus du 20 juillet au 12 août, l'International Champions Cup 2018 adoptera un nouveau format. Alors que les tournois passés reconnaissaient un vainqueur sur chaque continent participant, l'organisation de la compétition adoptera cette année un format plus cohérent, en récompensant un champion international général.

Pour voir le programme complet du tournoi et d'autres informations, rendez-vous sur http://www.internationalchampionscup.com

L'International Champions Cup 2018 est présentée par Heineken USA et parrainée par MasterCard International, Ally Financial, Konami Digital Entertainment, XYIENCE Energy Drink, VIVID SEATS et Hertz.

Calendrier 2018

Vendredi 20 juillet

Manchester City F.C. contre Borussia Dortmund – Chicago, Soldier Field

Samedi 21 juillet

F.C. Bayern Munich contre Paris Saint-Germain – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

Dimanche 22 juillet

Liverpool F.C. contre Borussia Dortmund – Charlotte, Bank of America Stadium

Mercredi 25 juillet

A.S. Rome contre Tottenham Hotspur F.C. – San Diego, SDCCU Stadium

Borussia Dortmund contre S.L. Benfica – Pittsburgh, Heinz Field

Juventus F.C. contre F.C. Bayern Munich – Philadelphie, Lincoln Financial Field

Manchester City F.C. contre Liverpool F.C. – New York, MetLife Stadium

A.C. Milan contre Manchester United F.C. – Los Angeles, Stub Hub Center

Jeudi 26 juillet

Club Atlético de Madrid contre Arsenal F.C. – Singapour, National Stadium

Samedi 28 juillet

Manchester United F.C. contre Liverpool F.C. – Ann Arbor, Michigan Stadium

F.C. Bayern Munich contre Manchester City F.C. – Miami, Hard Rock Stadium

FC Barcelone contre Tottenham Hotspur F.C. – Los Angeles, Rose Bowl

S.L. Benfica contre Juventus F.C. – New York, Red Bull Arena

Arsenal F.C. contre Paris Saint-Germain, Singapour, National Stadium

Chelsea F.C. contre Inter Milan – Nice, Allianz Riviera

Lundi 30 juillet

Paris Saint-Germain contre Club Atlético de Madrid – Singapour, National Stadium

Mardi 31 juillet

Manchester United F.C. contre Real Madrid C.F. – Miami, Hard Rock Stadium

Tottenham Hotspur F.C. contre A.C. Milan – Minnesota, U.S. Bank Stadium

FC Barcelone contre A.S. Rome – Dallas, AT&T Stadium

Mercredi 1er août

Arsenal F.C. contre Chelsea F.C – Dublin, Aviva Stadium

Samedi 4 août

Real Madrid C.F. contre Juventus F.C. – Washington D.C., FedEx Field

A.C. Milan contre FC Barcelone – Bay Area, Levi's Stadium

Inter Milan contre Olympique Lyonnais – Lecce, stade Via del Mare

Mardi 7 août

Real Madrid C.F. contre A.S. Rome – New York, MetLife Stadium

Chelsea F.C. contre Olympique Lyonnais – Londres, Stamford Bridge

