Ma Vie d'Allergik, une application mobile pour mieux suivre son allergie respiratoire

PUTEAUX, France, 5 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Eternuements fréquents, yeux rouges ou sommeil perturbé, les allergies respiratoires peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes atteintes[1]. Les personnes souffrant de cette pathologie sont aujourd'hui en recherche d'informations et d'accompagnement pour mieux vivre leur allergie au quotidien.

Conçue pour les personnes atteintes d'allergies respiratoires, Ma Vie d'Allergik a pour objectif d'améliorer l'observance thérapeutique

L'application Ma Vie d'Allergik a pour vocation d'aider les personnes atteintes à comprendre leur(s) allergie(s) respiratoires et à mieux la (les) vivre au quotidien.

Elle accompagne les personnes allergiques dans la prise de leur traitement (avec pour objectif d'améliorer l'observance thérapeutique) et dans le suivi de leurs symptômes, jour après jour (suivi personnalisé).

Ma Vie d'Allergik, un véritable assistant personnel au quotidien

Conçue par ALK, un laboratoire pharmaceutique présent depuis plus de 90 ans dans le domaine de l'allergie, l'application Ma Vie d'Allergik est un véritable assistant personnel, qui :

Permet d'assurer un suivi quotidien et personnalisé des prises de traitement, des symptômes allergiques et de leur impact sur la qualité de vie ;

Fournit des informations géolocalisées sur les données polliniques (données issues du Réseau National de Surveillance Aérobiologique ou RNSA) ;

Propose des articles et des conseils pour comprendre l'allergie respiratoire et s'en prémunir.

L'application Ma Vie d'Allergik aide au suivi de l'allergie respiratoire. Elle permet d'enregistrer chaque jour les prises de traitement, les différents symptômes allergiques et leur impact sur le quotidien.

De manière quotidienne, l'utilisateur renseigne dans l'application s'il a pris ou non son traitement et s'il présente des symptômes. Le cas échéant, il coche le type de symptômes qu'il ressent (J'éternue, J'ai le nez qui coule, J'ai les yeux rouges) et indique l'impact de ces symptômes sur sa qualité de vie (sur le sommeil, sur les activités quotidiennes, sur les performances scolaires ou professionnelles). L'ensemble des réponses fournies par l'utilisateur est compilé et un graphique est automatiquement généré.

L'évolution des symptômes est facilement compréhensible et interprétable par l'utilisateur. Observer l'impact de son traitement sur ses symptômes pourrait encourager le patient à continuer à bien se prendre en charge tout en respectant la prescription de son médecin.

Les utilisateurs de l'application Ma Vie d'Allergik ont accès à des articles au contenu clair et concis sur les allergies respiratoires et leur prise en charge. Des conseils pour limiter son exposition aux allergènes sont également disponibles.

