MacDermid Enthone aide ses clients à se mettre en conformité avec le règlement REACH en amont des restrictions imminentes sur les substances contenant du Cr(VI)

WATERBURY, Connecticut, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- MacDermid Enthone Industrial Solutions a annoncé que l'entreprise soutenait activement ses clients dans leur mise en conformité avec les prochaines restrictions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur l'utilisation des substances contenant du chrome (VI) dans les applications de placage décoratif.

La Commission européenne a été chargée d'élaborer un dossier annexe XV pour interdire complètement les substances contenant du chrome (VI) dans le cadre du règlement REACH. Il est recommandé aux entreprises de commencer à se préparer dès aujourd'hui avant l'échéance de 2026. En réponse à ce mandat, MacDermid Enthone a publié une communication adressée à ses clients et partenaires détaillant le calendrier proposé pour aider les applicateurs à planifier leur transition de procédés contenant du chrome hexavalent vers des technologies sans chrome (VI).

« La transition vers la mise en conformité avec le règlement REACH sera source d'opportunités et de défis pour l'industrie, a déclaré Bob Geissler, vice-président Europe chez MacDermid Enthone. En tant que leader des solutions durables de finition de surface, MacDermid Enthone est prêt à travailler en partenariat avec ses clients et à leur fournir des solutions technologiques éprouvées pour aider les applicateurs en Europe et dans le monde entier à réussir leur transition. »

MacDermid Enthone a communiqué le calendrier suivant aux clients :

Octobre 2023 : Mandat confié à l'ECHA, demandant l'élaboration d'un dossier annexe XV en vue de restreindre l'utilisation des substances Cr(VI) dans le cadre de la règlementation REACH Octobre 2024 : L'ECHA finalise le dossier annexe XV, le RAC et le SEAC effectuent le contrôle de conformité et élaborent leur avis Octobre 2025 : Le RAC et le SEAC finalisent et adoptent les avis finaux sur le dossier, le champ d'application des restrictions et les dérogations. Puis début d'une période d'examen de trois mois pour la Commission européenne Février 2026 : La période d'examen est terminée et la Commission européenne doit décider si la proposition de restriction peut être adoptée par la Commission et les États membres Fin 2026 : Adoption de la restriction du chrome hexavalent par la Commission européenne — La restriction avec dérogations temporaires entrera en vigueur (estimation, non confirmée), le chrome hexavalent ne sera plus autorisé, sans exception individuelle

MacDermid Enthone offre une solution complète pour l'électroplacage des plastiques au chrome en conformité avec la règlementation REACH. Pour en savoir plus, consultez industrial.macdermidenthone.com .

À propos de MacDermid Enthone Industrial Solutions :

Fondé en 1922, MacDermid Enthone Inc., opérant sous le nom de MacDermid Enthone Industrial Solutions, est un leader mondial spécialisé dans la fabrication de composés chimiques destinés à toutes les applications de finition de surface. Leur portefeuille de produits comprend des solutions innovantes conçues pour répondre à l'évolution des exigences de l'industrie dynamique de la finition de surface et aux exigences en constante évolution des clients, avec un accent particulier sur les technologies durables et une assistance technique améliorée. MacDermid Enthone Industrial Solutions est une unité opérationnelle d'Element Solutions Inc. (NYSE: ESI), une société diversifiée de produits chimiques de spécialité au service d'un large éventail d'industries avec des solutions innovantes qui améliorent les produits du quotidien. Pour plus d'informations, veuillez consulter MacDermidEnthone.com.