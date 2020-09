Made In Nature : La campagne de poires biologiques italiennes 2020 s'amorce avec de belles performances

BOLOGNE, Italie, 3 septembre 2020 /PRNewswire/ -- La récolte de poires biologiques a officiellement commencé parallèlement au lancement de l'arbre des saisons Made in Nature ( www.madeinnature.org/fr/tree-fr/ ), la page du le site Web créée pour découvrir la périodicité des fruits et légumes biologiques et faire connaître la circularité naturelle aux plus jeunes.

La production italienne est en effet déjà disponible en France et en Allemagne. Les premières poires biologiques ont été produites par Brio, partenaire de Made in Nature, soutenu par l'UE et CSO Italy et en association avec d'autres grandes entreprises de fruits et légumes biologiques. Brio est une société coopérative spécialisée dans la production et la commercialisation de fruits et légumes frais en Italie et en Europe. Les premières variétés disponibles sont les poires Carmen et Santa Maria, les poires les plus précoces. Pour la poire Williams, le consommateur devra attendre la récolte de la première semaine d'août. C'est également la période de récolte de l'Abate Fetel, de la Conférence et de la Kaiser qui seront bientôt en vente.

« Grâce à la grande qualité des fruits récoltés et à la quantité importante, nous pouvons être optimistes quant à la campagne de poires 2020, a déclaré Mauro Laghi, directeur commercial de Brio Spa. Nos poires, et plus précisément les variétés Carmen, Santa Maria et Williams, arriveront sur le marché de la grande distribution sous notre marque Alce Nero, la marque de commerce de la production biologique de haute qualité. »

La campagne de poires italiennes 2019 a été compliquée en raison de l'invasion de punaises asiatiques et des exigences phytosanitaires du fruit, mais, cette année, les consommateurs pourront de nouveau goûter à la saveur authentique de la poire italienne cultivée dans les zones d'origine dédiées (Émilie-Romagne, Vénétie et Piémont). Ils pourront profiter de sa pulpe juteuse et caractéristique, de ses attraits organoleptiques incroyables et de sa douceur obtenue grâce à une récolte effectuée juste au bon moment.

Les poires italiennes n'ont pas seulement bon goût, mais elles sont aussi un bon choix sur le plan éthique : « Les poires biologiques italiennes Brio proviennent d'entreprises qui respectent les normes de travail internationales, protègent les droits des travailleurs, leur sécurité et la salubrité du lieu de travail. »

L'Italie est le principal producteur de poires en Europe, avec plus de 730 000 tonnes produites annuellement. La production biologique s'est développée au cours des dernières années, représentant de 5 à 6 % de la quantité totale, avec 40 000 tonnes de poires biologiques cultivées chaque année (source : CSO Italy). Au cours des dernières saisons, l'exportation de poires italiennes a atteint 145 000 tonnes; elle a atteint environ 10 000 tonnes pour la poire biologique. Les poires italiennes sont principalement destinées aux pays européens (135 000 tonnes par an), avec l'Allemagne comme première destination (62 000 tonnes), suivie par la France (21 000 tonnes) puis la Suisse, le Royaume-Uni, la Scandinavie et l'Autriche. Pour ce qui est des poires biologiques, les importations s'élèvent à 4 000 tonnes pour l'Allemagne et 1 500 tonnes pour la France.

