Made in Nature présente les fruits et légumes biologiques italiens en France et en Allemagne avec une session de cuisine en direct à la Casa Artusi

BOLOGNE, Italie, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le projet européen Made in Nature: Discover The Principles Of European Organic Farming inaugure sa troisième année d'activité avec un événement spécial dédié aux journalistes et aux influenceurs de France et d'Allemagne. Pour l'occasion une émission de cuisine a été organisée dans la maison historique de Casa Artusi, la maison-musée dédiée au maître de la cuisine italienne dans laquelle des fruits et légumes biologiques de saison ont été présentés.

Malgré toutes les difficultés, l'année 2020 a été une année positive pour l'agriculture biologique qui, selon les données du rapport Ismea-Sinab, place l'Italie au premier rang des pays européens pour le nombre d'exploitations agricoles pratiquant l'agriculture biologique, avec plus de 80 000 opérateurs impliqués et une superficie de près de 2 millions d'hectares (15,8 % de la surface agricole utilisée) bien au-dessus de la moyenne de l'UE (environ 8 %), au-dessus de concurrents tels que l'Espagne (10,1 %), l'Allemagne (9,07 %) et la France (8,06 %), avec une valeur de plus de 3,3 milliards d'euros et un poids de 4 % sur le marché italien.

L'événement, organisé en ligne en raison des restrictions imposées par la Covid-19, a également été l'occasion de présenter les premiers résultats de 2020 par CSO Italy, avec l'intervention de Paolo Bruni, président de CSO Italy qui a présenté le projet aux journalistes et aux influenceurs, ainsi que les résultats de la deuxième année.

La séance de cuisine en direct de la Casa Artusi a permis de découvrir comment utiliser les produits biologiques et de saison fournis par les entreprises. Nous avons donc commencé par un flan de chou-fleur à la sauce de topinambour avec des chips d'artichauts, dont les différents procédés ont été illustrés, pour passer ensuite à des cardons croustillants à la sauce tomate.

Marie Mansuy-Fèvre pour Conserve Italia en France est intervenue pour les entreprises du projet et a attiré l'attention sur la haute qualité des matières premières italiennes, également appréciées en France pour leur goût : « Made in Nature est une opportunité importante pour faire connaître les produits et diffuser les valeurs de l'agriculture biologique. »

Made In Nature: Discover The Principles Of European Organic Farming poursuivra ses activités de promotion en 2021, en proposant des formats de communication innovants, pour les consommateurs en Italie, en France et en Allemagne avec le produit biologique frais et transformé des principales entreprises de production italiennes telles que Brio, Canova, Conserve Italia, le groupe Lagnasco, RK Growers, Veritas Biofrutta et Mazzoni.

Pour information : www.madeinnature.org

