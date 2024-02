MAG S'ÉTEND À L'INTERNATIONAL ET ANNONCE UN NOUVEAU PROJET KETURAH EN SUISSE

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Après le lancement réussi du concept de luxe Keturah à Dubaï, MAG, l'un des principaux promoteurs immobiliers des Émirats arabes unis, a annoncé son expansion internationale avec le lancement de Stabio Garden Living by Keturah. Ce nouveau projet prendra forme à Stabio, en Suisse, et sera développé en partenariat avec A++ Group, un leader reconnu dans le domaine de la conception et du développement immobilier.

Stabio Garden Living by Keturah

D'une valeur de 781 millions AED (185 millions CHF), le projet incarnera le concept du « Bio Living », qui intègre la nature dans l'environnement bâti afin d'améliorer la santé physique, mentale et émotionnelle de ses occupants.

Stabio Garden Living by Keturah comprend 180 unités réparties dans 14 bâtiments dotés d'équipements de pointe, notamment une aire de fitness, une aire de jeux pour enfants, un espace de co-working et un espace de stockage de vélos. Le projet devrait être achevé en 2026.

Les appartements du projet sont conçus pour allier fonctionnalité et beauté et créer des espaces de vie exceptionnels. Ce paradis naturel unique et vivant bénéficie d'une certification de construction Minergie de premier rang, la norme suisse en matière de confort et d'efficacité.

Talal Moafaq Al Gaddah, PDG de MAG Lifestyle Development, a déclaré : « Nous sommes heureux de porter la marque Keturah à l'international, en Suisse, avec le lancement d'un nouveau projet en partenariat avec le groupe A++. Nous fusionnons notre vaste expérience en matière d'ingénierie et d'immobilier avec l'excellence du groupe en matière de conception et de développement, et nous sommes convaincus que cette collaboration produira des résultats remarquables et des solutions innovantes qui amélioreront le mode de vie des résidents et redéfiniront le secteur de l'immobilier à l'échelle mondiale ».

Le nouveau projet Keturah fait suite au lancement réussi de « The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside », qui fait partie du Keturah Resort, de Keturah Reserve et du projet Keturah Downtown qui sera bientôt lancé, tous étant basés à Dubaï.