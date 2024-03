MAG INVITE LES ENTREPRENEURS PRINCIPAUX À SOUMISSIONNER POUR LA CONSTRUCTION DE LA RÉSERVE DE KETURAH

La valeur de la construction du projet s'élève à 1,8 milliards AED

DUBAÏ, EAU, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- MAG, l'un des principaux promoteurs immobiliers des Émirats arabes unis, a invité les entrepreneurs à soumissionner pour le contrat de construction de la réserve de Keturah, un développement résidentiel de luxe à Meydan, qui offre un mode de vie transformationnel grâce à la conception de l'espace. La valeur de construction du projet est évaluée à 1,8 milliards AED.

Keturah Reserve

La réserve de Keturah comprendra 93 maisons de ville, 90 villas et 533 appartements répartis dans six immeubles. Ce projet est le premier projet résidentiel au Moyen-Orient à immerger les résidents dans la nature grâce à la méthode Bio Living, afin d'améliorer le bien-être physique, mental et émotionnel de ses occupants.

Talal Moafaq Al Gaddah, PDG de MAG Lifestyle Development, a déclaré : « Nous sommes impatients de nommer un entrepreneur principal pour la réserve de Keturah, un projet qui incarne les normes les plus élevées d'expériences de luxe associées au premier Bio Living régional. Le projet a déjà fait l'objet de nombreuses ventes de la part d'acheteurs à la recherche d'une expérience de vie enrichie qui allie luxe et bien-être à des équipements inégalés. »

Les soumissionnaires intéressés peuvent contacter Thyer Al Kubaisi ( [email protected] ) et Mohammed Benghali ( [email protected] ) de Dewan Architects and Engineers au +971 4 2402010.