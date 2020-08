Mahindra et REE Automotive signent un protocole d'accord de mise en place d'une collaboration stratégique pour le développement de véhicules utilitaires électriques

Ladite collaboration stratégique tirera parti du « module de coin » révolutionnaire pour véhicules électriques de REE et de sa technologie de plate-forme consistant à intégrer les composants du groupe motopropulseur, de la suspension et de la direction dans la voûte de la roue d'un véhicule. L'association de ces facteurs à la conception des véhicules, l'ingénierie, la capacité d'approvisionnement et les actifs de production reconnus de Mahindra s'annonce comme un partenariat stratégique mutuellement avantageux pour les deux sociétés.

Le partenariat répondra aux besoins des clients de REE à travers le monde pour 200.000 à 250.000 unités de véhicules utilitaires électriques sur quelques années, notamment les volumes potentiels nationaux et internationaux de Mahindra. La production se verrait encore intensifiée pour supporter un volume additionnel sur le marché mondial et le marché indien.

« Notre collaboration avec REE est susceptible d'apporter une approche révolutionnaire à une nouvelle ère en matière de véhicules en misant sur nos forces respectives », a déclaré Rajesh Jejurikar, directeur exécutif (secteurs automobile et agricole), Mahindra & Mahindra. « Les avantages concurrentiels de l'architecture modulaire de coins de véhicules de REE avec notre expérience dans la conception de systèmes de véhicules conventionnels, l'ingénierie, l'approvisionnement écosystémique et une importante capacité de production sont autant d'atouts qui permettent d'offrir des véhicules zéro émission très attrayant, notamment des véhicules autonomes, pouvant répondre aux besoins des clients comme jamais auparavant. »

L'architecture de REE renforcera les capacités de Mahindra dans le secteur des véhicules électriques. REE s'appuiera sur la présence de Mahindra à l'échelle internationale et sa capacité unique de flexibilité en termes de volumes ainsi que sur son expertise en ingénierie et en conception de produits.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Mahindra pour étudier les synergies qui nous permettront de répondre aux besoins de nos clients en fonction de l'empreinte et des capacités de Mahindra. La structure des coûts, les capacités de conception et d'ingénierie uniques de Mahindra et sa flexibilité en termes de volumes seront essentielles à notre capacité à répondre à la plus grosse part du marché des véhicules électriques utilitaires en proposant à la fois des véhicules à grande capacité et des véhicules à usages spécifiques plus ciblés, » a manifesté Daniel Barel, cofondateur et PDG de REE. « L'arrivée d'un partenaire comme Mahindra dans notre réseau en pleine expansion de partenaires OEM nous permettra d'articuler notre technologie pour véhicules électriques plus rapidement et à grande échelle ».

La technologie transformationnelle de REE est conçue pour les applications d'e-mobilité actuelles et futures, notamment les véhicules autonomes, et propose des avantages considérables en termes de poids, d'espace et de flexibilité de conception de la carrosserie. La modularité de la plate-forme la rend idéale pour toute forme de véhicule électrique comme les véhicules utilitaires, les camions de livraison de service moyen, la livraison du dernier kilomètre, les voitures particulières, les taxis et les navettes.

À propos de Mahindra

Le Groupe Mahindra est une fédération d'entreprises de 19,4 milliards de dollars US qui permet aux gens de progresser grâce à des solutions de mobilité innovantes, favorisant la prospérité rurale, améliorant la vie urbaine, encourageant le développement de nouvelles entreprises et soutenant les communautés. Il jouit d'une position de leader dans le domaine des véhicules utilitaires, les technologies de l'information, les services financiers et les vacances en copropriété en Inde et est la plus grande entreprise de tracteurs au monde en volume. Le groupe est également fort présent dans le développement des énergies renouvelables, l'agroalimentaire, la logistique et la promotion immobilière. Basée en Inde, la société Mahindra emploie plus de 256.000 personnes dans 100 pays.

À propos de REE Automotive

La plateforme véhicule électrique de nouvelle génération - Prête à porter l'avenir de la mobilité électrique

REE Automotive est une entreprise technologique pionnière qui réinvente la mobilité électrique. Sans se voir limitée par une vision traditionnelle, REE a développé la plate-forme pour voitures électriques de toute dernière génération, laquelle est complètement plane, évolutive et modulaire et offre aux clients une liberté de conception totale pour créer la plus vaste gamme de véhicules électriques et autonomes pour les applications actuelles et futures, notamment la livraison du dernier kilomètre, le service de mobilité (MaaS), les véhicules électriques de logistique légers et moyens et les robots-taxis.

REE a élaboré deux innovations fondamentales ; le REEcorner intègre tous les composants traditionnels du véhicule (direction, freinage, suspension, moteur électrique) dans la voûte de la roue, et le REEboard qui est une plate-forme complètement plane et modulaire. La formule proposée par REE est rentable et offre de multiples avantages aux clients, notamment une liberté de conception du véhicule, l'efficacité de l'emballage, une meilleure efficacité énergétique, un temps de développement raccourci, la compatibilité ADAS, un entretien réduit et la conformité aux normes de sécurité internationales. REE est soutenu par un réseau de partenaires du niveau 1 donnant accès à 320 lignes de production mondiales, faisant de REE la plate-forme pour véhicules électriques de toute dernière génération, prête à porter l'avenir de la mobilité électrique. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ree.auto.

