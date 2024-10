Maïa Barouh sort un nouveau clip pour honorer les savoirs autochtones et nous rappeler notre lien profond avec les forêts

PARIS, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Everland, spécialiste de la conservation des forêts, qui finance des organisations communautaires œuvrant pour la protection des forêts et des écosystèmes les plus cruciaux et les plus irremplaçables dans le monde entier, a tenu à s'associer avec Maïa Barouh, chanteuse et musicienne franco-japonaise de renommée internationale pour réaliser une chanson contre la déforestation. Everland est convaincu que l'art peut être le moteur d'un changement environnemental et social significatif.

Maïa Barouh a mêlé ses deux langues, le français et le japonais, en invitant une chanteuse Ainu (le peuple autochtone du Japon qui vivait dans les forêts du nord de l'archipel). Dans le clip, elle met en lumière les forêts mystiques du Japon profond et les rituels folkloriques japonais traditionnels, transmis depuis 400 ans, qui célèbrent la forêt, sa faune et rappellent la relation entre l'homme et la forêt.

「Si tu as soif (la forêt ) j'ai soif…

Si tu brûles, je brûle…

Si tu tombe, je ….」

-Extrait de la chanson "LA FORÊT de Maïa Barouh

Regardez maintenant : everland.earth/news/la-foret

