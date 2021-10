Maintenant, cliquez où que vous soyez ! Découvrez l'édition 2021 de la Biennale des Métiers d'Art de Cheongju en ligne

Le thème de l'édition 2021 de la Biennale des métiers d'art de Cheongju, qui peut être abordé partout dans le monde, à tout moment et par tout le monde, est « Les outils de la convivialité ». Tiré du livre « Tools for Conviviality (1973) » du philosophe autrichien Ivan Illich où il critique une époque où les outils dominent les humains, l'auteur y soutient que le développement des outils devait être limité pour restaurer l'humanité. Le thème emprunté amènera les gens à sympathiser avec l'essence et de la valeur de la , qui permettent aux gens de s'entraider et de vivre heureux ensemble grâce à un « outil » qui rend l'humanité agréable et profitable.

La Biennale gère une biennale en ligne pour les visiteurs qui ne peuvent pas venir en Corée. Ils peuvent y découvrir 1 192 œuvres de 309 artistes issus de 32 pays du monde entier et assister à divers programmes tels que l'exposition principale, l'exposition des pays invités, le concours international d'artisanat, l'atelier d'artisanat de Chungbuk, le camp d'artisanat et le projet Art Bridge.

Dans la galerie VR en ligne, les gens peuvent voir la vidéo à 360 degrés du hall d'exposition. Ils peuvent également regarder les processus de production des œuvres d'artisanat et les entrevues vidéo en ligne.

En particulier, il est difficile de trouver des cas similaires dans le monde entier dans la « Drone Video » de l'espace d'exposition prise à l'aide d'un drone. Malgré l'épidémie de COVID-19, les gens peuvent découvrir la biennale de renommée internationale grâce à des contenus en ligne uniques tels que et .

Le comité d'organisation de la biennale a déclaré qu'il espérait que de nombreuses personnes qui aiment l'artisanat coréen puissent apprécier des objets artisanaux variés et magnifiques grâce à cette biennale en ligne. En outre, le comité d'organisation a déclaré qu'il espère que de nombreux artisans du monde entier seront réconfortés par l'artisanat malgré le contexte de la COVID-19.

L'exposition en ligne de l'édition 2021 de la Biennale de Cheongju peut être consultée sur le site officiel (www.okcj.org), et sur la chaîne officielle You Tube. La biennale en ligne peut être consultée après le 17 octobre, date de clôture de la Biennale, en coréen et en anglais.

