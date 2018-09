Mando a obtenu le permis d'essai de véhicules autonomes en Californie

SÉOUL, Corée du Sud et SILICON VALLEY, Californie, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Mando, le fabricant mondial de pièces d'automobile du groupe Halla (dont le PDG est Chung Mong-won), a annoncé le 30 août qu'il a obtenu le permis d'essai de véhicules autonomes dans l'état de Californie, aux États-Unis, devenant ainsi la première entreprise automobile coréenne à le posséder.

Le 28 août (heure locale), le département des véhicules à moteur de Californie (l'équivalent des services des mines en France) a ajouté Mando America Corporation à sa liste de sociétés autorisées à tester des véhicules autonomes. Après Samsung Electronics, Mando est devenue la deuxième société coréenne à recevoir un permis de véhicule autonome californien.

La Silicon Valley en Californie constitue un environnement concurrentiel pour les technologies automobiles de pointe, avec des sociétés leaders dans le domaine des technologies de conduite autonome comme Waymo, Baidu, Tesla, Intel et Zoox, qui y effectuent des recherches pour ensuite développer et tester leurs prototypes. En outre, la région présente une forte concentration d'établissements universitaires, dont Stanford, UC Berkeley et l'université étatique de San Jose, qui fournissent la meilleure infrastructure de coopération industrie-université en matière de technologie automobile de pointe.

Avec l'obtention du permis de conduite autonome en Californie, Mando espère que la plate-forme de conduite autonome Hockey, que la société développe de manière indépendante, progressera encore plus rapidement. De plus, la société espère que Mando Innovations Silicon Valley (MISV), un centre de recherche et développement qui a ouvert ses portes dans la Silicon Valley en mai dernier, multipliera les échanges technologiques et les collaborations avec des entreprises mondiales de la région, tout en recherchant et en aidant de jeunes entreprises prometteuses, et ce afin de maximiser l'effet de synergie dans le domaine de la technologie de conduite autonome.

Un responsable de Mando a déclaré que l'objectif de la société en matière de technologie de conduite autonome est de créer une plate-forme de niveau 4 (conduite autonome intégrale) basée sur des technologies développées indépendamment par l'entreprise, permettant d'intégrer efficacement les systèmes de sécurité de Mando dans des véhicules autonomes. Le responsable a ajouté que l'obtention du permis d'essai de véhicules autonomes en Californie permettra à la société de « faire progresser la conduite autonome intégrale à travers une concurrence et des échanges technologiques mutuellement avantageux ».

Hockey, le véhicule autonome équipé de capteurs développés indépendamment par Mando, a obtenu un permis de conduite autonome auprès du ministère coréen de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Transports en février 2017. En déployant la plupart de ses efforts pour développer de futures technologies automobiles essentielles, Mando a décidé en mai dernier de créer Next M, un institut de technologie de pointe situé dans le pôle technologique Pangyo Complex 2, en Corée du Sud. Mando a également signé un mémorandum d'entente concernant la technologie de conduite autonome avec la société de logiciels coréenne, Naver Labs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/738323/Mando_Hockey.jpg