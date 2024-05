Mangopay lance une nouvelle solution de prévention de la fraude basée sur l'IA pour les plateformes

Cette solution pré-intégrée et adaptable aux besoins des clients de Mangopay offre une protection renforcée, notamment grâce à la détection des fraudes en temps réel, une veille active des informations du darknet, et à l'identification des individus grâce à l'empreinte numérique de leurs appareils.

PARIS, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Mangopay , fournisseur d'infrastructures de paiement modulaires et flexibles pour les plateformes, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle solution de prévention de la fraude.

Il s'agit d'une solution de cybersécurité entièrement intégrée, optimisée pour tous les systèmes de paiement, qui s'appuie sur l'IA pour protéger contre une série de menaces en constante évolution telles que : l'usurpation de compte (manuellement via l'ingénierie sociale ou via des logiciels espions), et diverses fraudes liées aux paiements (fraude à la revente, fraude au règlement, fraude à la rétrofacturation et abus de retour).

Ce produit adaptable aux besoins des clients offre aux plateformes une protection renforcée contre les menaces existantes aujourd'hui mais aussi celles à venir, notamment grâce à la détection des fraudes en temps réel, une veille approfondie du darknet et à l'identification grâce à l'empreinte numérique des appareils. Les plateformes peuvent se connecter à la solution directement depuis le hub de Mangopay sans effort d'intégration et peuvent ainsi se prémunir contre la fraude dès l'activation.

Les capacités avancées de prévention des fraudes de Mangopay reposent sur la technologie originale de Nethone, le spécialiste de la détection et de la prévention des fraudes, racheté par Mangopay l'an dernier, qui a conçu un moteur de détection des fraudes éprouvé et reconnu. La société spécialiste de la détection et de la prévention des fraudes bénéficie de nombreuses années d'observation des pratiques frauduleuses sur le darknet afin d'aider à protéger les plateformes contre les techniques et les modèles les plus sophistiqués.

La solution de Mangopay a été pensée pour protéger les plateformes de e-commerce, les marketplaces et les fintechs sans impacter le parcours client des utilisateurs honnêtes. Les plateformes peuvent paramétrer des alertes, recevoir des recommandations en temps réel sur les transactions, et trier les signalements de fraude afin d'exploiter des données précises sur les résultats des transactions.